В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры. В чем его обвиняют?

Мутвалы Шыхлински, сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, был задержан по подозрению в применении насилия к представителю власти — инцидент произошел во время задержания его отца, проходящего свидетелем по резонансному делу об убийствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Мутвалы Шыхлински/VK

Задержание на фоне громкого дела

Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, Мутвалы Шыхлински, был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет. Как сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источники в силовых органах, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — применение насилия к представителю власти.

Инцидент произошел 1 июля, когда силовики проводили задержание его отца, Шахина Шыхлински, возле ресторана Baku Plaza. В этот момент Мутвалы находился за рулем Mercedes-Benz G-класса. При попытке скрыться от оперативников он сдал назад и сбил одного из них. Видео этого момента появилось в СМИ: на кадрах видно, как правоохранитель падает от удара дверью автомобиля.

Позже сам Шыхлински-младший заявил, что действовал неумышленно и находился в состоянии шока.

«Я, будучи в шоковом состоянии, желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад... дверь оттолкнула человека, которого, как я позже узнал, оказался сотрудником правоохранительных органов», — рассказал он изданию «Ъ-Урал».

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Мутвалы Шыхлински. Ему может быть избрана как подписка о невыезде, так и арест.

Отца допросили и отпустили

Шахин Шыхлински был задержан 1 июля в рамках крупного расследования, связанного с убийствами и покушениями на выходцев из Азербайджана в Свердловской области. По официальным данным Следственного комитета России, речь идет о преступлениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Среди них — убийство Юниса Пашаева, покушение на Фехруза Ширинова и убийство Ильгама Гаджиева.

По версии следствия, преступления были связаны с борьбой за сферы влияния в бизнесе и личной местью. Шестерым предполагаемым участникам группировки предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Шахину Шыхлински, несмотря на слухи о его возможной причастности, обвинения не предъявлялись. Его допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Однако источники изданий «Коммерсантъ» и Е1 сообщали, что силовики рассматривают его как возможного лидера этнической преступной группировки и потенциального заказчика двух убийств.

Международный резонанс

Операция силовиков началась 27 июня и сопровождалась массовыми задержаниями выходцев из Азербайджана. Были задержаны шесть человек — Сафаровы, Гянджиев и Лалаев. В ходе следственных мероприятий двое подозреваемых, Зиеддин и Гусейн Сафаровы, были убиты. Их считали ключевыми фигурантами дела об убийстве Пашаева.

Эти события вызвали международный скандал. Генпрокуратура Азербайджана возбудила собственное уголовное дело по факту гибели граждан, а в Баку прошли обыски в офисе российского агентства Sputnik. Кроме того, были отменены мероприятия, связанные с Россией, в сфере культуры.

Что дальше?

Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Правоохранители продолжают проверку возможных связей между задержанными и руководителями азербайджанской диаспоры. Шахин Шыхлински пока официально не признан подозреваемым, но его фигура продолжает находиться в центре внимания силовых структур и СМИ.

Мутвалы Шыхлински, чьи действия при задержании отца стали поводом для уголовного дела, в свою очередь настаивает на случайном характере инцидента. Ожидается, что в ближайшее время следствие примет решение по мере его пресечения.