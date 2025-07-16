Блогерша описала страну Латинской Америки фразой «Наташа из России — не человек»

Российская путешественница Марина Ершова посетила Гватемалу и поделилась в своем блоге на платформе «Дзен» впечатлениями о реалиях, с которыми может столкнуться турист в этой стране. По словам девушки, за живописными пейзажами и культурным наследием скрываются завышенные цены, бедность и небезопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Одной из первых трудностей, на которую обратила внимание Ершова, стали необоснованно высокие цены для туристов. По ее словам, иностранцев здесь воспринимают как «кошелек на ножках», и это касается как услуг, так и посещения достопримечательностей.
«В Гватемале Наташа из России — не человек, а "белая ворона". Даже если ты ешь бананы на последние деньги и ночуешь в машине, как мы», — заметила она.
Путешественница была поражена уровнем бедности, особенно в городах и популярных среди туристов местах. Асфальтированные дороги встречаются крайне редко, и их наличие воспринимается как исключение.
«Дети, старики, инвалиды, пьяные — все что-то просят, тянут руки, стучат по стеклу», — описывает она.
«Это не "атмосфера Латинской Америки", а острая социальная беда, которая буквально ощущается кожей».
Ершова предостерегает потенциальных путешественников: несмотря на яркую и экзотическую внешнюю картинку, Гватемала — это страна, где туристу нужно быть особенно осторожным.
Пить рекомендуется только бутилированную воду, чтобы избежать отравлений;
Следует избегать ночных прогулок в одиночку и держать рюкзак при себе;
Стоит быть готовыми к тому, что ограбления здесь не редкость, особенно в туристических зонах.
Подводя итог поездке, Ершова призвала не идеализировать поездку в Гватемалу и не ожидать от нее европейского комфорта.
«Ехать сюда "пожить как в Европе" не стоит. Здесь нужно держать ухо востро, рюкзак поближе и не строить иллюзий», — заключила она.
Таким образом, рассказ Марии Ершовой становится откровенным предупреждением для тех, кто планирует поездку в Гватемалу: несмотря на природную красоту и колорит, страна может оказаться неприветливой и даже опасной для неподготовленного туриста.
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