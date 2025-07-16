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16.07.2025, 08:14

Блогерша описала страну Латинской Америки фразой «Наташа из России — не человек»

Новости Мира 0 681

Российская путешественница Марина Ершова посетила Гватемалу и поделилась в своем блоге на платформе «Дзен» впечатлениями о реалиях, с которыми может столкнуться турист в этой стране. По словам девушки, за живописными пейзажами и культурным наследием скрываются завышенные цены, бедность и небезопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Danny Lehman / Getty Images
Фото: Danny Lehman / Getty Images

«Белая ворона» среди местных: иностранцам не рады

Одной из первых трудностей, на которую обратила внимание Ершова, стали необоснованно высокие цены для туристов. По ее словам, иностранцев здесь воспринимают как «кошелек на ножках», и это касается как услуг, так и посещения достопримечательностей.

«В Гватемале Наташа из России — не человек, а "белая ворона". Даже если ты ешь бананы на последние деньги и ночуешь в машине, как мы», — заметила она.

Асфальт как редкость, а нищета — норма

Путешественница была поражена уровнем бедности, особенно в городах и популярных среди туристов местах. Асфальтированные дороги встречаются крайне редко, и их наличие воспринимается как исключение.

«Дети, старики, инвалиды, пьяные — все что-то просят, тянут руки, стучат по стеклу», — описывает она.
«Это не "атмосфера Латинской Америки", а острая социальная беда, которая буквально ощущается кожей».

Угроза ограблений и советы по безопасности

Ершова предостерегает потенциальных путешественников: несмотря на яркую и экзотическую внешнюю картинку, Гватемала — это страна, где туристу нужно быть особенно осторожным.

  • Пить рекомендуется только бутилированную воду, чтобы избежать отравлений;

  • Следует избегать ночных прогулок в одиночку и держать рюкзак при себе;

  • Стоит быть готовыми к тому, что ограбления здесь не редкость, особенно в туристических зонах.

Иллюзий быть не должно

Подводя итог поездке, Ершова призвала не идеализировать поездку в Гватемалу и не ожидать от нее европейского комфорта.

«Ехать сюда "пожить как в Европе" не стоит. Здесь нужно держать ухо востро, рюкзак поближе и не строить иллюзий», — заключила она.

Таким образом, рассказ Марии Ершовой становится откровенным предупреждением для тех, кто планирует поездку в Гватемалу: несмотря на природную красоту и колорит, страна может оказаться неприветливой и даже опасной для неподготовленного туриста.

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