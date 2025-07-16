Лишать приобретенного гражданства РФ будут еще за 9 статей УК РФ

Министерство иностранных дел и Федеральная служба безопасности России одобрили законодательную инициативу о расширении перечня преступлений, за которые мигранты могут быть лишены приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В случае принятия поправок, количество статей Уголовного кодекса, по которым возможно такое наказание, увеличится с 72 до 81, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал МВД Медиа

Лишение независимо от срока давности и приговора

Яровая подчеркнула, что предложенные изменения предполагают лишение гражданства вне зависимости от того, когда было совершено преступление и каким был вынесен приговор. Таким образом, санкции могут быть применены и к тем, кто уже отбыл наказание или совершил преступление в прошлом.

Володин: акцент на тяжкие преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что в число новых оснований могут войти статьи, касающиеся особо тяжких преступлений. Среди них:

убийство,

изнасилование,

распространение детской порнографии,

организация незаконной миграции.

Он также заявил, что нижняя палата парламента планирует принять соответствующий закон уже до 23 июля.

Резонансное лишение гражданства: случай Ибрагимова

На фоне инициативы в обществе активно обсуждается случай с главой азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшаном Ибрагимовым. Его лишили российского гражданства из-за нарушения миграционного законодательства. Этот эпизод стал знаковым и приобрел политическую окраску на фоне напряженных отношений между Москвой и Баку.

Ухудшение российско-азербайджанских отношений

Конфликт между странами обострился после задержания в Екатеринбурге 27 июня группы этнических азербайджанцев. В ответ 1 июля в Баку были задержаны восемь россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, торговле запрещенными веществами через интернет и киберпреступлениях. Эти события спровоцировали дипломатическую напряженность и поставили под сомнение перспективы сотрудничества между двумя государствами.