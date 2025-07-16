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16.07.2025, 10:12

«Не было ни тоннеля, ни света»: американец рассказал, что увидел после клинической смерти

Новости Мира 0 1 018

Житель США Мэтт Полсон пережил клиническую смерть и поделился необычным опытом, который запомнил до мельчайших подробностей. Вместо традиционных образов — ни тоннеля, ни света — он увидел нечто совсем иное, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: health.usnews.com
Фото: health.usnews.com

Редкое заболевание привело к остановке сердца

Американец Мэтт Полсон с детства страдал от врожденного заболевания — скрученного желудка. Состояние причиняло ему серьезные неудобства, но мужчина долгое время откладывал операцию. В конечном итоге он решился на хирургическое вмешательство, однако последствия оказались крайне тяжелыми.

После операции у него произошел разрыв рубцовой ткани, что вызвало кишечную непроходимость. Это, в свою очередь, привело к редкому нарушению в работе сердца: сердечная мышца могла внезапно остановиться. Именно это и произошло — в один момент сердце Мэтта перестало биться.

4,5 минуты клинической смерти и возвращение к жизни

Полсон был срочно доставлен в реанимацию. Врачи констатировали остановку сердца, и в течение 4,5 минут он находился в состоянии клинической смерти. Медики уже почти отказались от надежды, когда внезапно пациент подал признаки жизни — сердце вновь забилось, и мужчина пришёл в сознание.

Необычное «посмертное» переживание

После возвращения к жизни Полсон рассказал о пережитом опыте. По его словам, он отчетливо помнит происходящее в те минуты, когда его считали мертвым.

Он отметил, что не увидел ни знаменитого тоннеля, ни света в конце. Вместо этого он оказался в пространстве, которое напоминало огромный светящийся океан, находящийся будто бы за гранью времени и пространства.

«Океан был очень далеко, и свет проходил сквозь него. Казалось, между нами — целая вселенная времени», — рассказал он журналистам Daily Star.

Часть космоса и голос матери

В этом необычном состоянии мужчина почувствовал себя не отдельной личностью, а частью колоссального энергетического поля. Он ощутил, что растворяется в бескрайнем космосе, и видел манящий океан под собой — загадочный и бездонный.

Кроме того, он услышал голос своей матери. Он был слабым и доносился будто бы издалека — из другой реальности. Позже выяснилось, что женщина действительно находилась рядом с ним во время реанимации и уговаривала сына бороться за жизнь.

Загробный опыт, который изменил восприятие

История Мэтта Полсона стала ещё одним звеном в цепочке рассказов людей, переживших клиническую смерть. Его воспоминания отличаются от привычных описаний «тоннеля со светом» и поднимают вопросы о природе человеческого сознания, смерти и возможного «иного мира».

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