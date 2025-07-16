Ночное нападение: в Махачкале злоумышленники в масках расстреляли звезду ММА Хизриева (видео)

Известный дагестанский спортсмен Тимур Хизриев получил огнестрельные ранения в результате вооружённого нападения возле собственного дома. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничто не угрожает, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канала Baza.
В ночь на 16 июля в Махачкале было совершено вооружённое нападение на известного бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Инцидент произошёл около 23:40, когда спортсмен подъехал к своему дому. Как только он вышел из автомобиля, на него напали двое неизвестных в зелёных масках. По словам очевидцев, они открыли огонь практически сразу.
Свидетели происшествия сообщили, что было слышно не менее десяти выстрелов. Как сообщает Telegram-канал Baza, пять пуль попали в Хизриева. При этом нападавшие выкрикивали в адрес его семьи оскорбительные фразы, что может указывать на личный мотив нападения. После стрельбы злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле ВАЗ-2170 («Лада Приора»), за рулём которого находился третий сообщник.
На данный момент 29-летний Тимур Хизриев находится в больнице под наблюдением врачей. По предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Медики продолжают следить за состоянием бойца.
По данным Life.ru, полиция уже установила личность одного из предполагаемых участников нападения. В розыск объявлен 30-летний Марсель Алиев. Его возможные сообщники пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Тимур Хизриев — профессиональный боец смешанных единоборств, начавший свою карьеру в августе 2014 года. На сегодняшний день он провёл 18 боёв и ни разу не проиграл. В полулёгком весе по версии Fight Matrix Хизриев занимает 10-е место в мировом рейтинге. Его имя известно не только в России, но и за рубежом.
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