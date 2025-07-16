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16.07.2025, 12:36

Ночное нападение: в Махачкале злоумышленники в масках расстреляли звезду ММА Хизриева (видео)

Новости Мира 0 717

Известный дагестанский спортсмен Тимур Хизриев получил огнестрельные ранения в результате вооружённого нападения возле собственного дома. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничто не угрожает, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канала Baza.

Фото: @dagestanblog
Фото: @dagestanblog

Нападение произошло поздно вечером

В ночь на 16 июля в Махачкале было совершено вооружённое нападение на известного бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Инцидент произошёл около 23:40, когда спортсмен подъехал к своему дому. Как только он вышел из автомобиля, на него напали двое неизвестных в зелёных масках. По словам очевидцев, они открыли огонь практически сразу.

Злоумышленники стреляли с особой жестокостью

Свидетели происшествия сообщили, что было слышно не менее десяти выстрелов. Как сообщает Telegram-канал Baza, пять пуль попали в Хизриева. При этом нападавшие выкрикивали в адрес его семьи оскорбительные фразы, что может указывать на личный мотив нападения. После стрельбы злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле ВАЗ-2170 («Лада Приора»), за рулём которого находился третий сообщник.

Состояние спортсмена стабильное

На данный момент 29-летний Тимур Хизриев находится в больнице под наблюдением врачей. По предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Медики продолжают следить за состоянием бойца.

Подозреваемый установлен

По данным Life.ru, полиция уже установила личность одного из предполагаемых участников нападения. В розыск объявлен 30-летний Марсель Алиев. Его возможные сообщники пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Кто такой Тимур Хизриев?

Тимур Хизриев — профессиональный боец смешанных единоборств, начавший свою карьеру в августе 2014 года. На сегодняшний день он провёл 18 боёв и ни разу не проиграл. В полулёгком весе по версии Fight Matrix Хизриев занимает 10-е место в мировом рейтинге. Его имя известно не только в России, но и за рубежом.

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