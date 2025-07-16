Алсу опубликовала редкое фото с братом Маратом Сафиным: «Похожи?»

Популярная певица Алсу опубликовала в Instagram редкое фото со своим родным братом — известным в прошлом теннисистом Маратом Сафиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: alsou_a/Instagram

Снимок артистка сопроводила коротким вопросом к подписчикам: «Похожи?» Пользователи соцсетей сразу начали активно обсуждать внешнее сходство между братом и сестрой.

Комментарии: «Шикарная генетика» и «Совсем не похожи»

Мнения комментаторов оказались неоднозначными. Некоторые увидели явное сходство между родственниками:

«Брат очень похож на маму, а вы — на папу»,

«Оба с огоньком, но разные»,

«Сходство есть, но небольшое».

Другие же, напротив, высказались более категорично:

«Вообще не похожи»,

«Марат — копия матери».

Однако большинство сошлись в одном: «Оба очень красивые», «Шикарная у вас генетика», «Вы — оба статные и харизматичные».

Алсу выросла в большой семье

Артистка родом из города Бугульма в Татарстане. Её отец — предприниматель Ралиф Рафилович, мать — архитектор Разия Исхаковна. Алсу выросла в многодетной семье: у неё есть три брата — единокровный Руслан Сафин, а также родные Марат и Ренард Сафины. По признанию певицы, она с детства была очень близка с братьями и старается поддерживать с ними тёплые отношения.

Личная жизнь и материнство

Алсу не раз рассказывала, что мечтала повторить модель родительской семьи и стать многодетной матерью. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке у них родились двое дочерей и сын. Однако в августе 2024 года стало известно, что пара развелась.