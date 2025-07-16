18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.5
611.64
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.07.2025, 15:43

Назван простой способ продлить молодость

Новости Мира 0 609

Исследование, проведенное в Институте иммунобиологии и эпигенетики Общества Макса Планка (Германия), выявило ключевой метаболический механизм, связанный со старением кроветворных стволовых клеток. Работа опубликована в научном журнале Nature Cell Biology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что выяснили ученые

Авторы впервые составили подробную карту метаболических и молекулярных изменений, происходящих в стволовых клетках крови человека с возрастом. Основное внимание было уделено уровню холина — жизненно важного вещества, которое оказалось критически важным для поддержания "молодого" состояния этих клеток.

Исследователи установили, что в здоровых молодых стволовых клетках уровень холина значительно выше, чем в стареющих или патологически измененных. При этом добавление холина в лабораторных условиях помогло частично восстановить утраченные функции клеток и вернуть им «молодые» свойства.

Почему это важно

Кроветворные стволовые клетки, расположенные в костном мозге, дают начало всем типам клеток крови. С возрастом эти клетки теряют ряд ключевых способностей — например, снижается их регенеративный потенциал и нарушается липидный обмен. Это может способствовать развитию заболеваний, включая онкогематологические.

Одним из важных наблюдений стало то, что молодые клетки менее метаболически активны — они производят меньше энергии и строительных компонентов, благодаря чему дольше сохраняют способность к восстановлению. Старение и развитие лейкемии, напротив, сопровождаются метаболическим «перегревом» и утратой баланса.

Холин как ключ к продлению клеточной молодости

Холин оказался центральным звеном в поддержании здорового состояния стволовых клеток. Это вещество играет важную роль в синтезе липидов и функционировании клеточных мембран. Его нехватка ведет к снижению регенеративных способностей.

Холин в значительных количествах содержится в таких продуктах, как:

  • Куриные яйца

  • Морская рыба

  • Соя и соевые продукты

По мнению ученых, включение этих продуктов в рацион может стать доступным и безопасным способом продлить молодость организма, улучшив работу кроветворной системы.

Потенциал для медицины будущего

Исследование открывает перспективы для создания новых методов профилактики возрастных заболеваний крови и терапии лейкозов. Научная группа предполагает, что диета и метаболические коррекции с участием холина могут быть использованы для поддержки здоровья пожилых людей и повышения эффективности лечения заболеваний кроветворения.

В перспективе это может привести к созданию препаратов, направленных на замедление возрастных изменений в стволовых клетках и поддержание их функционального состояния на протяжении всей жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстанец украл 39 млн тенге из терминалов, оставаясь незамеченнымНовости Казахстана
01.07.2025, 06:45 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…