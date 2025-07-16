Назван простой способ продлить молодость

Исследование, проведенное в Институте иммунобиологии и эпигенетики Общества Макса Планка (Германия), выявило ключевой метаболический механизм, связанный со старением кроветворных стволовых клеток. Работа опубликована в научном журнале Nature Cell Biology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Что выяснили ученые

Авторы впервые составили подробную карту метаболических и молекулярных изменений, происходящих в стволовых клетках крови человека с возрастом. Основное внимание было уделено уровню холина — жизненно важного вещества, которое оказалось критически важным для поддержания "молодого" состояния этих клеток.

Исследователи установили, что в здоровых молодых стволовых клетках уровень холина значительно выше, чем в стареющих или патологически измененных. При этом добавление холина в лабораторных условиях помогло частично восстановить утраченные функции клеток и вернуть им «молодые» свойства.

Почему это важно

Кроветворные стволовые клетки, расположенные в костном мозге, дают начало всем типам клеток крови. С возрастом эти клетки теряют ряд ключевых способностей — например, снижается их регенеративный потенциал и нарушается липидный обмен. Это может способствовать развитию заболеваний, включая онкогематологические.

Одним из важных наблюдений стало то, что молодые клетки менее метаболически активны — они производят меньше энергии и строительных компонентов, благодаря чему дольше сохраняют способность к восстановлению. Старение и развитие лейкемии, напротив, сопровождаются метаболическим «перегревом» и утратой баланса.

Холин как ключ к продлению клеточной молодости

Холин оказался центральным звеном в поддержании здорового состояния стволовых клеток. Это вещество играет важную роль в синтезе липидов и функционировании клеточных мембран. Его нехватка ведет к снижению регенеративных способностей.

Холин в значительных количествах содержится в таких продуктах, как:

Куриные яйца

Морская рыба

Соя и соевые продукты

По мнению ученых, включение этих продуктов в рацион может стать доступным и безопасным способом продлить молодость организма, улучшив работу кроветворной системы.

Потенциал для медицины будущего

Исследование открывает перспективы для создания новых методов профилактики возрастных заболеваний крови и терапии лейкозов. Научная группа предполагает, что диета и метаболические коррекции с участием холина могут быть использованы для поддержки здоровья пожилых людей и повышения эффективности лечения заболеваний кроветворения.

В перспективе это может привести к созданию препаратов, направленных на замедление возрастных изменений в стволовых клетках и поддержание их функционального состояния на протяжении всей жизни.