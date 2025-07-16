Изменился до неузнаваемости: фанаты потрясены внешностью секс-символа Данилы Дунаева

15 июля известному российскому актеру Даниле Дунаеву, прославившемуся благодаря роли харизматичного врача Базанова в сериале «Тест на беременность» (18+), исполнилось 44 года. Когда-то он считался одним из главных секс-символов отечественного телевидения, но теперь артист кардинально сменил вектор своей карьеры — и, как отмечают фанаты, сильно изменился внешне, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из сериала «Тест на беременность» (18+)

Популярность до эпохи Петрова

До того как российское кино взорвал Александр Петров, именно Данила Дунаев собирал армию поклонниц у экранов. Двухметровый актер с эффектной внешностью, живой мимикой и обаянием быстро стал любимцем зрителей. Его роль в «Тесте на беременность» закрепила за ним статус «телевизионного любимца» и секс-символа.

Неожиданный поворот: от съемок — к психологии

Однако после двух успешных сезонов сериала Дунаев покинул проект. Он ушел из кино ради работы в другой сфере — стал заниматься коучингом и прикладной психологией. В 2024 году в эфире телеканала «Москва 24» актер признался, что теперь консультирует коллег по вопросам актерского мастерства и пишет книги на психологическую тематику.

Новая жизнь — новая внешность

Фото: кадр из видео

С уходом с экранов изменилась и внешность актера. Фанаты, увидевшие его в недавних видео, отметили, что артист заметно прибавил в весе и утратил прежний «экранный лоск».

«Он теперь совсем не тот. Раньше — статный, стильный, ухоженный. А сейчас — какой-то неряшливый», — пишут поклонники в соцсетях.

Кроме того, некоторые отметили, что Дунаев стал вести себя несколько высокомерно в общении с подписчиками, а его публикации часто вызывают у зрителей смешанные чувства.

Политика, Голливуд и искусственный интеллект

После начала СВО актер заявил, что не планирует эмигрировать и не видит смысла пробовать себя в Голливуде. По его словам, западное кино утратило оригинальность и «перестало вдохновлять». Сейчас Дунаев увлечен разработкой собственной нейросети, цель которой — научить искусственный интеллект интерпретировать сновидения.

Между искусством и саморазвитием

Несмотря на то, что Дунаев всё реже появляется на экране, он не полностью ушел из актерской профессии. Иногда он участвует в небольших проектах, совмещая съемки с преподаванием и развитием новых технологий. Его поклонникам остается только наблюдать за необычной трансформацией актера — и надеяться, что он еще вернется в большой кинематограф.