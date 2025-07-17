Пашинян напомнил оппонентам о своем тюремном прошлом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не рекомендует своим политическим оппонентам вступать с ним в риторическое противостояние на уровне оскорблений. По его словам, благодаря личному опыту пребывания в исправительных учреждениях, а также интересу к филологии и фольклору, он обладает богатой лексикой, особенно в этой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

«Мой словарный запас может многих удивить» — Премьер о тюремной закалке

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях. Кроме того, интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — отметил Пашинян на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что оскорбления часто свидетельствуют об отсутствии весомых аргументов у собеседника, и призвал не превращать политическую дискуссию в состязание по грубости.

Лидер протестов и заключённый по политическим мотивам

Никол Пашинян напомнил, что его путь в политику сопровождался серьезными испытаниями. Он активно участвовал в массовых протестах 2008 года, выступая против избрания Сержа Саргсяна на пост президента Армении. Эти события обернулись уголовным преследованием: политика объявили в розыск, а в 2010 году он был осуждён на семь лет за организацию массовых беспорядков. Однако уже в 2011 году Пашинян вышел на свободу в рамках амнистии.

Призыв к вежливости и обещание личного примера

В конце июня 2025 года премьер-министр Армении выступил с инициативой временного отказа от оскорбительной риторики в публичной сфере. Он предложил ввести своего рода "вето на грубость" с 1 по 5 июля и пообещал начать с себя.

Пашинян отметил, что намерен по завершении этого срока проанализировать общественную реакцию на свое предложение и поделиться выводами, в том числе о том, насколько оно было воспринято в соцсетях и общественном дискурсе.