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17.07.2025, 07:08

Как определить, что арбуз напичкан химией

Новости Мира 0 1 910

В разгар сезона бахчевых особенно важно уметь отличать спелый и безопасный арбуз от плода, насыщенного нитратами и другими вредными веществами. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, на что обратить внимание при покупке, сообщает Lada.kz. 

Фото: Getty Images/Iulian Nistor
Фото: Getty Images/Iulian Nistor

Внешний вид: сигнал об опасности

По словам специалиста, химически обработанные арбузы можно определить даже визуально. Обратите внимание на следующие признаки:

  • Чересчур глянцевая кожура — может указывать на наличие восковых или химических покрытий, продлевающих срок хранения.

  • Неестественно яркая мякоть с фиолетовым оттенком — возможное свидетельство переизбытка нитратов.

  • Белые или желтоватые прожилки в мякоти — еще один тревожный сигнал.

  • Пятнистая окраска мякоти — говорит о неравномерном распределении удобрений при выращивании.

Вкус и запах — не менее важны

Арбуз, наполненный химикатами, может иметь:

  • пресный или безвкусный вкус,

  • неприятный химический запах или привкус.

Такие характеристики должны насторожить покупателя.

Как проверить арбуз дома

Существует простой и доступный способ определить, есть ли в арбузе нитраты:

  1. Оторвите кусочек мякоти.

  2. Опустите его в стакан с водой.

  3. Если вода окрасится в розоватый оттенок — скорее всего, в арбузе присутствуют нитраты. Если вода останется прозрачной — плод безопасен.

Для более точной оценки можно воспользоваться нитратомером — прибором, измеряющим уровень содержания вредных веществ. Допустимая норма для арбузов — не более 60 мг нитратов на 1 кг.

Когда и где лучше покупать арбузы

Эксперт рекомендует:

  • Покупать арбузы в сезон — с августа по сентябрь, когда они вызревают естественным путем.

  • Избегать стихийных рынков и обочин дорог, так как арбузы могут впитывать тяжелые металлы и другие токсины из окружающей среды.

  • Выбирать целые плоды без трещин, вмятин и следов порчи.

  • Обратить внимание на сухой хвостик — это признак зрелости.

Вывод

Чтобы обезопасить себя и близких, покупайте арбузы только у проверенных продавцов, обращайте внимание на внешний вид и вкус, а при малейших сомнениях — не поленитесь провести домашнюю проверку или приобрести нитратомер.

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