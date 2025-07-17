Как определить, что арбуз напичкан химией

В разгар сезона бахчевых особенно важно уметь отличать спелый и безопасный арбуз от плода, насыщенного нитратами и другими вредными веществами. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, на что обратить внимание при покупке, сообщает Lada.kz.
По словам специалиста, химически обработанные арбузы можно определить даже визуально. Обратите внимание на следующие признаки:
Чересчур глянцевая кожура — может указывать на наличие восковых или химических покрытий, продлевающих срок хранения.
Неестественно яркая мякоть с фиолетовым оттенком — возможное свидетельство переизбытка нитратов.
Белые или желтоватые прожилки в мякоти — еще один тревожный сигнал.
Пятнистая окраска мякоти — говорит о неравномерном распределении удобрений при выращивании.
Арбуз, наполненный химикатами, может иметь:
пресный или безвкусный вкус,
неприятный химический запах или привкус.
Такие характеристики должны насторожить покупателя.
Существует простой и доступный способ определить, есть ли в арбузе нитраты:
Оторвите кусочек мякоти.
Опустите его в стакан с водой.
Если вода окрасится в розоватый оттенок — скорее всего, в арбузе присутствуют нитраты. Если вода останется прозрачной — плод безопасен.
Для более точной оценки можно воспользоваться нитратомером — прибором, измеряющим уровень содержания вредных веществ. Допустимая норма для арбузов — не более 60 мг нитратов на 1 кг.
Эксперт рекомендует:
Покупать арбузы в сезон — с августа по сентябрь, когда они вызревают естественным путем.
Избегать стихийных рынков и обочин дорог, так как арбузы могут впитывать тяжелые металлы и другие токсины из окружающей среды.
Выбирать целые плоды без трещин, вмятин и следов порчи.
Обратить внимание на сухой хвостик — это признак зрелости.
Чтобы обезопасить себя и близких, покупайте арбузы только у проверенных продавцов, обращайте внимание на внешний вид и вкус, а при малейших сомнениях — не поленитесь провести домашнюю проверку или приобрести нитратомер.
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