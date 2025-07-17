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17.07.2025, 07:38

Младенец выпал из коляски на глазах у матери и скатился с 50-метрового склона в Альпах

Новости Мира 0 1 165

В Тирольских Альпах произошел трагический инцидент с неожиданным финалом — двухмесячный ребенок чудом остался жив после падения с большой высоты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Прогулка обернулась трагедией

Семья из Германии, приехавшая отдохнуть в австрийские Альпы, проводила время в горах Тироля. Во время прогулки на высоте 1700 метров 23-летняя мать остановилась, чтобы открыть калитку на пастбище. В этот момент коляска с её двухмесячным сыном покатилась вниз по крутому склону.

50-метровое падение с переворотами

Коляска стремительно набирала скорость, несколько раз перевернулась, и ребенок выпал из нее, продолжив скатываться по каменистому склону. Высота падения составила около 50 метров.

Спасатели прибыли на помощь

Сигнал о происшествии поступил в горноспасательную службу, и уже вскоре спасатели обнаружили младенца на горной лужайке неподалеку от города Ландек. Ребенка срочно доставили сначала в ближайшее медучреждение, а затем — вертолетом в университетскую клинику города Инсбрук.

Тяжелые травмы, но шансы — уникальные

Несмотря на серьёзные травмы, состояние малыша удалось стабилизировать. Представитель клиники, Йоханнес Швамбергер, подчеркнул, что с учетом высоты и характера падения ребёнку «невероятно повезло выжить».

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