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17.07.2025, 10:37

Китаец обманул 1691 мужчину, выдавая себя за женщину

Новости Мира 0 1 083

В Китае арестовали 38-летнего жителя города Нанкин по фамилии Цзяо, который выдавал себя за женщину и обманным путём вступал в интимные отношения с мужчинами. Шокирующая история вскрылась после утечки видео, на которых запечатлены сотни жертв обмана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: IAMNICO / YouTube
Кадр: IAMNICO / YouTube

Переодетый "соблазнитель" из приложения для знакомств

Цзяо регистрировался в мобильных приложениях под женским именем и представлялся замужней женщиной, якобы ищущей связи на стороне. Такой образ привлекал мужчин, готовых к тайным интрижкам. Чтобы не вызывать подозрений, он тщательно маскировался: использовал макияж, парики и программы для изменения голоса.

1691 "ухажёр": от студентов до иностранцев

По собственным словам Цзяо, у него было 1691 сексуальный партнер. В их числе — студенты колледжей, тренеры из спортзалов, начинающие специалисты и даже иностранные граждане. Все встречи проходили у него дома, где была установлена скрытая камера.

Подарки в обмен на доверие

От своих жертв Цзяо не просил денег. Он довольствовался мелкими знаками внимания — фруктами, молоком или символическими подарками, что делало ситуацию менее подозрительной для партнёров. Однако настоящая цель была в другом: записи интимных сцен он продавал.

Продаваемый контент в закрытых группах

Снятые на скрытую камеру ролики распространялись через платные онлайн-сообщества. Доступ к ним стоил 150 юаней (примерно 1,5 тысячи рублей). Участники групп получали интимные видео с мужчинами, не подозревавшими, что становятся жертвами цифрового шантажа.

Массовое разоблачение: как всё всплыло наружу

Скандал разразился после того, как некоторые видеозаписи попали в открытый доступ. Начали распространяться фотографии лиц мужчин, снятых на роликах. Несколько человек узнали себя и обратились в полицию. Некоторые были опознаны их друзьями и родственниками.

Так, одна женщина узнала на видео своего жениха, другая — сына, работающего учителем английского языка в детском саду.

Чем грозит самозванцу арест

Теперь Цзяо грозит до двух лет лишения свободы за распространение непристойных материалов. Расследование продолжается, и не исключено, что в деле появятся новые эпизоды и обвинения, связанные с нарушением прав на личную жизнь и вторжением в частную сферу.

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