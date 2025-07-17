Азербайджанского бойца MMA Рзаева, назвавшего россиянина «русской свиньей», лишили гражданства РФ

Азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев лишился российского гражданства после скандального инцидента на турнире. Причиной стало его резкое высказывание в адрес российского спортсмена, которого он в порыве гнева назвал «русской свиньей», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: страница Джавида Рзаева во «ВКонтакте»

Инцидент на турнире Hardcore FC

Конфликт разгорелся в июле 2024 года после поединка под эгидой Hardcore FC. Сразу после боя Рзаев вступил в перепалку с Артуром Кулинским, известным скандальным поведением. Завязалась словесная потасовка, в ходе которой прозвучали национальные оскорбления, а затем Рзаев и вовсе покинул октагон и попытался устроить драку.

Позднее боец принес публичные извинения, назвал себя «дураком» и «безмозглым бараном», заверил, что считает себя русским и сожалеет о случившемся.

Драка в баре: еще один эпизод

Дополнительным поводом для санкций стала драка, в которой Рзаев участвовал в одном из московских баров. По его словам, он отдыхал с друзьями, когда его якобы спровоцировал некий Данил Сидоров. Завязалась драка, в которой, по утверждению бойца, он «объяснил, где раки зимуют».

Профессиональный крах: дисквалификация и запрет

Федерация бокса России (ФБР) подала заявление в Генеральную прокуратуру и объявила о пожизненной дисквалификации Рзаева. Его карьера в спорте оказалась завершена.

Следом за этим Лига Hardcore Fighting отстранила бойца от всех поединков. В организации отметили, что Рзаев нарушил нормы и допустил недопустимые высказывания на национальной почве.

В ответ на это Федерация бокса лишила Hardcore FC лицензии, запретив ей проведение боев. Причиной стали «грубые и систематические нарушения спортивных правил и регламентов».

Валуев: «Наказание — справедливое и показательное»

Свою позицию высказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. В интервью «Ленте.ру» он поддержал меры против Рзаева, подчеркнув недопустимость ксенофобии в спорте:

«Такое поведение должно пресекаться. Устав Федерации прямо запрещает подобные действия. Я надеюсь, что это послужит уроком и примером другим спортсменам», — отметил Валуев.

Политический контекст: ухудшение отношений между Москвой и Баку

Высылка главы азербайджанской диаспоры

9 июля из России был выдворен Эльшан Ибрагимов — руководитель азербайджанской диаспоры Подмосковья. По его словам, решение о депортации стало неожиданным. На вопрос о причинах он ответил, что сам не понимает, за что признан угрозой нацбезопасности.

«Чуть-чуть расстроился. Прожил в России 30 лет», — сказал Ибрагимов перед вылетом в Баку из аэропорта Шереметьево.

Усиленные проверки в аэропортах

Очевидцы сообщают, что в российских аэропортах усилились проверки в отношении граждан Азербайджана. Их допрашивают о знакомых из Украины, возможных связях с Сирией, и даже проверяют на экстремизм.

Ответ Азербайджана: аресты россиян

После обострения ситуации и задержаний азербайджанцев в Свердловской области, в Баку последовали ответные действия. В Азербайджане начали задерживать граждан России, в том числе сотрудников новостного агентства «Sputnik Азербайджан».

Таким образом, персональный скандал с участием Джавида Рзаева стал одним из звеньев в цепи нарастающего политического напряжения между двумя странами.