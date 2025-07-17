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17.07.2025, 12:45

«Стали кричать»: в Казани гаишники остановили автомобиль, который ехал без водителя

Новости Мира 0 1 113

В столице Татарстана произошел курьезный случай с участием автомобиля на автопилоте. Экипаж ДПС остановил транспортное средство, в котором... не оказалось водителя. О необычном инциденте сообщил Telegram-канал SHOT, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

«Мы просто пассажиры!» — растерянные крики из салона

По словам очевидцев, полицейские остановили движущийся автомобиль, но за рулем никого не оказалось. В салоне находились несколько человек, которые, едва увидев стражей порядка, начали громко заявлять, что не причастны к управлению — мол, они просто пассажиры, а машина движется в автоматическом режиме. Один из мужчин даже с трудом подбирал слова — возможно, из-за усталости или стресса.

Управление через телефон — законно, но не без последствий

Как выяснилось, иномарка китайского производства LiXiang L7 действительно оснащена функцией автопилота, а управлять ей можно дистанционно через специальное приложение. Именно это пытался объяснить владелец транспортного средства сотрудникам ГИБДД. После непродолжительного совещания инспекторы решили не привлекать никого за управление без водителя, но зато выписали штраф — за непристёгнутые ремни безопасности.

МВД: дистанционное управление — всё равно управление

В Министерстве внутренних дел прокомментировали ситуацию: если человек управляет машиной через телефон, он официально считается водителем. И, как уточнили в ведомстве, дистанционное управление в нетрезвом виде приравнивается к вождению в состоянии опьянения. А это уже грозит серьезными санкциями — от лишения прав до административного ареста.

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