Жестокий «тюнинг»: житель Китая превратил капот авто в настоящий аквариум и вызвал волну возмущения в Сети

Житель Китая вызвал шквал критики в интернете, превратив капот своего автомобиля в аквариум с живыми рыбами. Пользователи сочли такую идею жестокой и опасной как для животных, так и для окружающих, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: scmp.com

Креатив или жестокость?

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как в капоте кроссовера Li Auto L9 установлен герметичный пластиковый контейнер, заполненный водой. В узком и замкнутом пространстве внутри аквариума плавают живые рыбы. Конструкция занимает всё подкапотное пространство, превращая машину в передвижной водоём.

Однако этот "тюнинг" вызвал далеко не восторг. Многие комментаторы назвали модификацию бесчеловечной. Особенно критиковали условия, в которых оказались рыбы — теснота, жара под капотом и отсутствие циркуляции воды создают смертельно опасную среду для живых существ.

Автор идеи объяснился

Позже сам владелец автомобиля рассказал, что идея пришла к нему после случая, когда он отправился на рыбалку и забыл взять с собой ведро. Чтобы сохранить улов, ему пришлось импровизировать. Позже он решил воспроизвести это в виде "тюнинга" ради забавного видео.

Мужчина заверил, что в обычной жизни он не эксплуатирует автомобиль с аквариумом и не использует его для передвижения. По его словам, модификация была временной и предназначалась исключительно для съёмки.

Полиция вмешалась

Местная дорожная полиция после просмотра видео оперативно отреагировала на происходящее. Ведомство признало конструкцию небезопасной для эксплуатации и официально запретило использовать транспортное средство в таком виде на дорогах общего пользования.

Интернет-общественность осуждает

Интернет-пользователи продолжают осуждать поступок автомобилиста. Многие требуют ввести ответственность за подобные выходки, особенно если они сопряжены с жестоким обращением с животными. В комментариях звучат призывы не использовать живых существ в качестве элементов шоу или декора.