Виза в США по новым правилам: сколько придётся платить?

С 2026 года получение неиммиграционной визы в США может стать значительно дороже. Причиной называют новый федеральный закон, подписанный президентом Дональдом Трампом. Tengri Travel сообщает, что речь идет о дополнительной фиксированной плате, которая затронет все основные категории виз — от туристических до рабочих, передает Lada.kz.

Фото: euroroaming.ru

Новый закон и "Visa Integrity Fee"

В центре обсуждения оказался законопроект под неофициальным названием One Big Beautiful Bill, который в Конгрессе США зарегистрирован как H.R. 1. Согласно его положениям, для всех заявителей на неиммиграционные визы может быть введен обязательный сбор — Visa Integrity Fee в размере 250 долларов США.

Этот сбор, как сообщается, не подлежит отмене, снижению или освобождению — он станет обязательной частью визового процесса наряду с действующим консульским сбором, составляющим 185 долларов. В результате общая сумма может составить 435 долларов (примерно 229 000 тенге по текущему курсу).

Также указывается, что возможен возврат уплаченных средств, но только при полном соблюдении условий визы. Однако механизм возврата пока остается неясным, как и критерии, по которым будет определяться соблюдение условий.

Что говорят в Посольстве США

Корреспонденты обратились за разъяснением в пресс-службу Посольства США в Казахстане. В ответе подтверждается факт подписания закона, однако подчеркивается, что официальные изменения еще не вступили в силу:

"4 июля президент Трамп подписал закон "Один Большой Прекрасный Закон". Мы предоставим дополнительную информацию о реализации и влиянии этого закона на деятельность Госдепартамента, как только это станет возможным. До официального объявления каких-либо изменений действующие процедуры и размеры сборов остаются без изменений. Мы рекомендуем заявителям следить за информацией на сайте Travel.State.gov — особенно в разделе о визовых сборах", — ответили в дипмиссии.

Что нужно помнить заявителям

На данный момент ситуация остается неизменной, однако заявителям стоит учитывать следующие моменты:

Visa Integrity Fee может начать взиматься не ранее 2026 года.

Пока нет официального уведомления Госдепартамента — любые изменения считаются неподтвержденными.

Актуальные и достоверные сведения доступны исключительно на официальных сайтах, таких как Travel.State.gov.

Казахстанцам всё чаще отказывают в визе

Дополнительный повод для тревоги — рост числа отказов в выдаче туристических и деловых виз. По данным Госдепартамента США, в 2024 году уровень отказов по визам категории B1/B2 для граждан Казахстана составил 46,29%.

Для сравнения:

В 2023 году — 41,93%

В 2022 году — 44,02%

В 2021 году — 43,29%

В 2020 году — 47,34%

Такая статистика может сигнализировать о усилении требований или изменении визовой политики в отношении казахстанских граждан.