«Зато не жарко»: беременная Муцениеце показала себя без волос

Беременная актриса Агата Муцениеце, которая сейчас ожидает третьего ребёнка, шокировала подписчиков неожиданным преображением. В своем Telegram-канале она опубликовала короткое видео, на котором предстала с полностью обритой головой. Ролик был подписан с юмором: «Зато не жарко», сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/AgataMucenieceLife

Актриса появилась в сети с обритой головой и с самоиронией прокомментировала новый стиль

«Неудачная химия» или профессиональный грим?

По информации портала woman.ru, актриса объяснила новый образ неудачной химической завивкой, которая якобы привела к столь решительным мерам. Однако многие поклонники отнеслись к заявлению с сомнением, предположив, что речь может идти о специальном гриме — возможно, для съёмок или ради эпатажа.

Особенно удивительными подобные перемены кажутся на фоне скорой свадьбы — подписчики сомневаются, что Муцениеце действительно решилась на столь радикальный шаг накануне важного события в личной жизни.

Работа, декрет и личное счастье

Сейчас Агата Муцениеце занята съёмками в проекте «Химкинские ведьмы», которые, как ожидается, завершатся в августе. После окончания работы актриса планирует уйти в декрет и посвятить себя семье.

Помимо подготовки к родам, Муцениеце активно готовится и к собственной свадьбе с музыкантом Петром Дрангой — отцом её будущего ребёнка. Предложение руки и сердца артистка получила недавно во время романтического отпуска пары на юге.