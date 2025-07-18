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17.07.2025, 19:16

Ученые выяснили, что думают о людях собаки

Новости Мира 0 1 210

Ученые из Японии и Австрии провели серию экспериментов, чтобы выяснить, способны ли собаки оценивать человеческие качества, такие как доброта, щедрость и надежность. Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Animal Cognition, оказались неожиданными: животные не проявляли предпочтения к тем людям, которые вели себя доброжелательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

В чем суть эксперимента

В исследовании участвовали 40 домашних собак. Экспериментаторы наблюдали, как животные реагируют на поведение людей в двух сценариях:

  • в первом — один человек угощал собаку, а второй — нет;

  • во втором — собаки вступали в прямое взаимодействие с обоими людьми.

Ожидалось, что собаки будут предпочитать более щедрого человека, особенно после личного опыта общения. Однако этого не произошло.

«Мы рассчитывали, что хотя бы при прямом взаимодействии животные начнут тянуться к “доброму” человеку, но этого не случилось», — прокомментировал один из авторов исследования, Хой-Лам Джим из Университета Киото.

Ранее проведенные наблюдения

Похожие результаты ранее были получены в австрийском Центре изучения волков. Там ученые проверяли, могут ли волки и собаки, живущие в стае, формировать представления о репутации других существ. И вновь — ни наблюдение за чужими действиями, ни личный опыт не повлияли на поведение животных.

Возможно, дело в методике

Авторы подчеркивают: отсутствие предпочтений не обязательно говорит о том, что собаки не способны оценивать людей. Возможно, причина кроется в самой структуре эксперимента. Тест с выбором между двумя вариантами может быть слишком грубым инструментом, неспособным уловить тонкие различия в поведении животных.

Кроме того, ученые указывают на важный фактор — индивидуальный опыт. Домашние собаки, выросшие в разных условиях, могут по-разному воспринимать ситуации. Поэтому в будущих исследованиях предлагается включать более широкий спектр собак:

  • служебных,

  • бездомных,

  • терапевтических и других категорий.

Что это говорит о собачьем восприятии

Таким образом, на сегодняшний день у ученых нет однозначных доказательств того, что собаки могут формировать мнение о человеке, основываясь на его взаимодействии с другими. Тем не менее, исследователи не исключают, что собаки могут быть более чуткими, чем это удалось зафиксировать в экспериментальных условиях.

«Собаки, безусловно, чувствительны к человеческому поведению, но пока мы не можем сказать с уверенностью, способны ли они судить о людях по их действиям», — подытожил Джим.

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