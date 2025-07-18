Скандал в Европарламенте: украинский депутат возмутился выставкой о Волынской резне

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович выразил резкое недовольство по поводу выставки, открытой в здании Европарламента. Экспозиция была посвящена Волынской резне — трагическим событиям, произошедшим в годы Второй мировой войны, когда украинские националисты массово убивали польское население на Волыни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Выставка вызвала резкую реакцию в украинской делегации

Об этом инциденте сообщил польский информационный ресурс Forsal. По словам Вятровича, выставка представляет собой не что иное, как «российскую пропаганду», поскольку, по его мнению, искажает историческую правду и подрывает украинско-польские отношения.

Без конкретики, но с ультиматумом

Несмотря на громкие заявления, депутат не смог указать, какие именно элементы экспозиции вызвали его возмущение. Тем не менее, он потребовал от Министерства иностранных дел Украины «жесткой реакции» на действия польской стороны.

Позиция организаторов: «Память, а не месть»

Организатор выставки, евродепутат Ева Зайончковска-Херник, в ответ на критику подчеркнула, что цель мероприятия — не месть, а напоминание о трагедии, жертвами которой стали тысячи поляков. По её словам, Польша не требует возмездия, но настаивает на праве на историческую память, эксгумацию останков погибших и их достойное захоронение.

Зеленский не знал о Волынской трагедии?

Ранее польский президент Анджей Дуда поделился подробностями своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как отметил Дуда, Зеленский признался, что впервые услышал о Волынской резне именно от него, так как в украинской школе об этих событиях не рассказывали.