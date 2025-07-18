Что скрывает под гримом Трамп: в Белом доме рассказали о синяках на теле

Президент США Дональд Трамп, которому в июне исполнилось 79 лет, прошел медицинское обследование после появления в СМИ и соцсетях новых фото с синяками на руках и отеками ног. Как сообщили в Белом доме, у главы государства диагностирована хроническая венозная недостаточность — нарушение, при котором ухудшается отток крови от нижних конечностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Brian Snyder/Reuters

Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что общее состояние президента остается отличным. По ее словам, никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности у Трампа выявлено не было.

Синяки — от рукопожатий и аспирина

Одной из причин появления гематом на теле президента в Белом доме назвали… чрезмерное количество рукопожатий. Трамп ежедневно встречается с десятками людей, что, как утверждают в его окружении, приводит к мелким повреждениям кожи.

Кроме того, президент регулярно принимает аспирин — препарат, разжижающий кровь, который часто назначают пожилым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Аспирин способен усиливать кровоизлияния даже при незначительном воздействии на ткани.

«Это известный и безопасный побочный эффект», — подчеркнула Левитт.

История «президентских» синяков

Подозрения общественности возникли не впервые. Еще в феврале 2025 года пользователи соцсетей заметили крупную гематому на руке Трампа во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда в Белом доме тоже объяснили это частыми рукопожатиями.

Левитт тогда заявила, что Трамп «работает без устали и ежедневно здоровается с десятками, а то и сотнями людей», что и провоцирует появление синяков.

Что говорят врачи?

Несмотря на заверения Белого дома, специалисты не исключают и другие причины. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в комментарии РИА Новости указал, что такие проявления могут быть связаны с возрастными изменениями.

В свою очередь, эндокринолог Анастасия Вастистова рассказала «Газете.Ru», что у пожилых людей синяки могут возникать даже при легком касании. По ее словам, возможными причинами являются:

прием лекарств (включая антикоагулянты);

возрастные изменения сосудистой системы;

заболевания крови;

сахарный диабет;

дефицит витаминов;

нарушения соединительной ткани;

хронические заболевания;

злоупотребление алкоголем.

Новые случаи: синяки под гримом

Летом СМИ вновь зафиксировали гематомы у президента. 10 июня, во время выступления Трампа на военной базе Форт-Брэгг, журналисты заметили синяк на его правой руке. Аналогичный след был виден 9 июня — накануне конференции Invest America Roundtable.

16 июля фотографы снова запечатлели руку Трампа — на этот раз с заметным косметическим слоем, якобы скрывающим синяки. Газета Independent сообщила, что тон грима не совпадал с естественным цветом кожи президента.