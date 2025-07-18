В Польше изъяли книги «Дебил» о Дуде

В Польше начата проверка в отношении книги, в названии которой содержится оскорбление в адрес бывшего президента страны Анджея Дуды. Речь идет о работе журналистки Александры Сарны под названием «Дебил. Случай из практики», на обложке которой размещена фотография экс-главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Книга поступила в продажу в мае 2025 года, однако вскоре была изъята с прилавков. Как сообщает польский портал Onet, это связано с потенциальным нарушением законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за оскорбление главы государства.
Возможное нарушение уголовного закона
Изъятие книги из обращения объясняется многочисленными жалобами, касающимися недопустимого характера как названия, так и содержания. Сейчас компетентные органы проводят проверку, чтобы установить, действительно ли книга содержит прямое оскорбление в адрес Анджея Дуды.
Согласно польскому уголовному кодексу, оскорбление президента, даже бывшего, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
Контекст: слова Дуды о разговоре с Зеленским
На фоне скандала вновь вспоминают и недавние высказывания самого Дуды. Ранее он рассказал о своем разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого последний признался, что впервые узнал о трагедии Волынской резни именно от польского политика. По словам Зеленского, в украинской школе на эту тему почти не говорили.
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