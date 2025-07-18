«Туалет по расписанию» и жара в вагоне: туристка рассказала о кошмарной поездке из Сочи за 35 тысяч рублей

Популярный курорт Сочи, несмотря на свою привлекательность, может оставить неприятный осадок из-за обратной дороги. Жительница Екатеринбурга Екатерина рассказала о шокирующих условиях, с которыми ей пришлось столкнуться в поезде, следующем из Сочи, и поделилась своим разочарованием, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: wishescards.ru

Платишь как за комфорт — получаешь «поезд из прошлого»

Екатерина приобрела два билета на поезд до Екатеринбурга за 35 тысяч рублей. Однако, по ее словам, условия поездки не соответствовали даже минимальным стандартам сервиса.

«Туалет — только по расписанию»

Отсутствие мыла и даже бумажных пакетов

Информационное табло было скрыто тряпкой

При посадке пассажирам не предоставили трап для багажа

Проводник спокойно слушал музыку и игнорировал пассажиров

«Нам даже трап не достали — чемоданы пришлось поднимать и тащить самим. Проводник ничего не комментировал, ему просто было всё равно», — возмутилась пассажирка.

Вагон с температурой 35 °C и дорогие верхние полки

Отдельное недовольство вызвали климатические условия в вагоне. Как рассказала Екатерина, температура достигала 35 °C, и кондиционер работал только в движении. Жара, духота и невозможность проветрить помещение сделали двухдневную дорогу настоящим испытанием.

Она уточнила, что купила билеты на верхние полки за 35 тысяч рублей. Места на нижних стоили еще дороже — 42 тысячи рублей.

Туристка: «Такого мы не видели за 11 лет поездок»

По словам Екатерины, её семья много лет путешествует поездом — уже более 11 лет подряд. Но с таким уровнем обслуживания они столкнулись впервые.

«Цены — просто сумасшедшие. А за что именно мы платим такие деньги — остается загадкой», — подытожила она.

Вывод: История пассажирки стала очередным сигналом о необходимости пересмотра стандартов сервиса в российских поездах, особенно в период массовых отпусков, когда спрос высок, а качество оставляет желать лучшего.