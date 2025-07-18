«Туалет по расписанию» и жара в вагоне: туристка рассказала о кошмарной поездке из Сочи за 35 тысяч рублей

Популярный курорт Сочи, несмотря на свою привлекательность, может оставить неприятный осадок из-за обратной дороги. Жительница Екатеринбурга Екатерина рассказала о шокирующих условиях, с которыми ей пришлось столкнуться в поезде, следующем из Сочи, и поделилась своим разочарованием, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Екатерина приобрела два билета на поезд до Екатеринбурга за 35 тысяч рублей. Однако, по ее словам, условия поездки не соответствовали даже минимальным стандартам сервиса.
«Туалет — только по расписанию»
Отсутствие мыла и даже бумажных пакетов
Информационное табло было скрыто тряпкой
При посадке пассажирам не предоставили трап для багажа
Проводник спокойно слушал музыку и игнорировал пассажиров
«Нам даже трап не достали — чемоданы пришлось поднимать и тащить самим. Проводник ничего не комментировал, ему просто было всё равно», — возмутилась пассажирка.
Отдельное недовольство вызвали климатические условия в вагоне. Как рассказала Екатерина, температура достигала 35 °C, и кондиционер работал только в движении. Жара, духота и невозможность проветрить помещение сделали двухдневную дорогу настоящим испытанием.
Она уточнила, что купила билеты на верхние полки за 35 тысяч рублей. Места на нижних стоили еще дороже — 42 тысячи рублей.
По словам Екатерины, её семья много лет путешествует поездом — уже более 11 лет подряд. Но с таким уровнем обслуживания они столкнулись впервые.
«Цены — просто сумасшедшие. А за что именно мы платим такие деньги — остается загадкой», — подытожила она.
Вывод: История пассажирки стала очередным сигналом о необходимости пересмотра стандартов сервиса в российских поездах, особенно в период массовых отпусков, когда спрос высок, а качество оставляет желать лучшего.
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