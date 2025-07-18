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18.07.2025, 09:29

В США признали, что запасов ракет им хватит только на восемь дней боевых действий

Новости Мира 0 545

Американские склады вооружений стремительно пустеют, и в случае масштабного конфликта США могут оказаться неготовыми к длительным боевым действиям. С таким предупреждением выступил в соцсети X (бывший Twitter) отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department/AP
Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department/AP

«Америка должна прекратить отправку оружия за рубеж. Надёжные источники сообщили мне, что текущих запасов наступательных и оборонительных ракет хватит максимум на восемь дней активных боёв», — заявил военный.

Страна не готова к затяжному конфликту

По словам Макгрегора, нехватка боеприпасов ставит под сомнение способность США участвовать в полноценной войне. Он также выразил сомнение, что действующий президент Дональд Трамп получает полную и правдивую информацию о масштабах проблемы.

Новый подход к поддержке Украины

Несмотря на тревожные оценки, 14 июля Дональд Трамп анонсировал обновлённую схему военной помощи Украине. По его плану, поставки оружия, включая системы ПВО Patriot, теперь будут осуществляться через союзников по НАТО.

Трамп также выдвинул ультиматум: если конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в размере 100%.

Под угрозой и планы НАТО

Тем временем украинский депутат Александр Дубинский заявил, что уже в августе президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся признать провал схемы поставок через Европу. Причиной станут американские санкции, которые вступят в силу с августа и ударят по странам ЕС, участвующим в передаче вооружений Киеву.

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