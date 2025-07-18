Засыпаете часами? Попробуйте этот трюк — помогает за 60 секунд

В социальных сетях стремительно набирает популярность необычный способ борьбы с бессонницей. Пользователи утверждают, что с его помощью можно уснуть всего за одну минуту — и все, что нужно для этого, – быстро моргать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: procarglass.ru

Метод вызвал интерес у специалистов по сну

Новый «трюк» решил проверить эксперт по вопросам сна Ливви Ди Чикко. Она провела небольшое исследование и поделилась его результатами с изданием Bustle. По ее словам, метод действительно может быть эффективным и помогает заснуть в течение одной-двух минут.

Как работает техника моргания

По словам Ди Чикко, техника максимально проста:

Примите удобное положение.

Выключите свет.

Сделайте глубокий вдох.

Начните быстро моргать на протяжении 60 секунд.

Если за это время заснуть не удалось, процедуру можно повторить еще одну минуту.

Почему моргание помогает заснуть

Эксперт поясняет: фокус в том, что мозг отвлекается на нейтральное и ритмичное действие — моргание. Это помогает «отключить» внутренний диалог, тревожные мысли и напряжение, которые часто мешают заснуть. Таким образом, моргание выступает в роли простой, но действенной формы саморегуляции.

Кроме того, есть научные предпосылки к тому, что мозг воспринимает моргание как кратковременную фазу сна. Последние исследования показали: при моргании мозг подает сигнал, аналогичный тому, который предшествует засыпанию, — это может способствовать быстрому переходу ко сну.

Безопасно и просто

Ливви Ди Чикко назвала метод с морганием одним из самых безопасных и доступных. Он не требует медицинских препаратов, специальных условий или продолжительных медитаций — только минута времени и немного терпения.