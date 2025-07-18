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18.07.2025, 10:05

Засыпаете часами? Попробуйте этот трюк — помогает за 60 секунд

Новости Мира 0 791

В социальных сетях стремительно набирает популярность необычный способ борьбы с бессонницей. Пользователи утверждают, что с его помощью можно уснуть всего за одну минуту — и все, что нужно для этого, – быстро моргать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: procarglass.ru
Фото: procarglass.ru

Метод вызвал интерес у специалистов по сну

Новый «трюк» решил проверить эксперт по вопросам сна Ливви Ди Чикко. Она провела небольшое исследование и поделилась его результатами с изданием Bustle. По ее словам, метод действительно может быть эффективным и помогает заснуть в течение одной-двух минут.

Как работает техника моргания

По словам Ди Чикко, техника максимально проста:

  • Примите удобное положение.

  • Выключите свет.

  • Сделайте глубокий вдох.

  • Начните быстро моргать на протяжении 60 секунд.

Если за это время заснуть не удалось, процедуру можно повторить еще одну минуту.

Почему моргание помогает заснуть

Эксперт поясняет: фокус в том, что мозг отвлекается на нейтральное и ритмичное действие — моргание. Это помогает «отключить» внутренний диалог, тревожные мысли и напряжение, которые часто мешают заснуть. Таким образом, моргание выступает в роли простой, но действенной формы саморегуляции.

Кроме того, есть научные предпосылки к тому, что мозг воспринимает моргание как кратковременную фазу сна. Последние исследования показали: при моргании мозг подает сигнал, аналогичный тому, который предшествует засыпанию, — это может способствовать быстрому переходу ко сну.

Безопасно и просто

Ливви Ди Чикко назвала метод с морганием одним из самых безопасных и доступных. Он не требует медицинских препаратов, специальных условий или продолжительных медитаций — только минута времени и немного терпения.

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