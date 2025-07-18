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18.07.2025, 11:32

Мужчина жил в квартире убитых им 15 лет назад женщины и ее маленькой дочери

Новости Мира 0 1 086

В столице России задержали мужчину, который, как выяснилось, 15 лет назад совершил жестокое двойное убийство — лишил жизни свою гражданскую жену и её восьмилетнюю дочь, чтобы завладеть их квартирой. Все эти годы он продолжал спокойно жить в жилище жертв, будто ничего не случилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Пропали в 2010 году — правда всплыла только в 2024-м

Трагедия началась в 2010 году, когда исчезли 23-летняя москвичка Алиса и её маленькая дочь. Официально они числились пропавшими без вести. Через полгода тело женщины было найдено на дне озера — замотанное и спрятанное в чемодане. Однако только в 2024 году следователи провели эксгумацию и генетическую экспертизу, позволившую установить личность погибшей.

Что касается девочки, то её судьба по-прежнему остается неизвестной — тело так и не найдено.

Расследование: алкоголь, завещание и убийство

Как установили следователи, убийство было тщательно спланировано. Андрей Леонтьев, на тот момент 23-летний сожитель Алисы, напоил женщину и убедил её оформить завещание на имя… его самого — в нем упоминалась квартира площадью около 40 квадратных метров в районе Новогиреево. После этого он задушил её, связал тело и спрятал в чемодан, а сам инсценировал исчезновение.

Мужчина сообщил в полицию о пропаже Алисы и девочки, при этом не выказывал ни малейшего волнения. Более того, он продолжил жить в её квартире и изображал безутешного сожителя.

Задержание спустя 15 лет: преступление застало врасплох

Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока в аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов не задержали Леонтьева. Его личность и причастность к преступлению удалось подтвердить благодаря новым данным, собранным после проведения генетической экспертизы тела Алисы.

Следствие продолжается: ищут останки ребёнка

Теперь следователи пытаются выяснить, что произошло с восьмилетней дочерью убитой. Сам подозреваемый пока не даёт внятных показаний. Известно лишь, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за кражи и разбой.

Расследование этого жуткого преступления продолжается. Вопросов больше, чем ответов, но раскрытие спустя годы даёт надежду на справедливость — пусть даже отложенную.

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