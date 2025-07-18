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18.07.2025, 12:35

Африканская принцесса вышла замуж за россиянина и переехала в маленький городок на Алтае

Новости Мира 0 1 475

История любви между россиянином Артемом Сидоренко и принцессой из Южной Африки напоминает романтический фильм. Ради семейного счастья молодая пара преодолела тысячи километров, культурные различия и сформировала новую жизнь в небольшом алтайском городке, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети Артема Сидоренко
Фото: соцсети Артема Сидоренко

Судьбоносная встреча в Таиланде

Артем и Тсакани Зенки Мийен, уроженка южноафриканской провинции Лимпопо, впервые встретились во время отдыха в Таиланде. Это было знакомство, которое перевернуло их жизни. Артем сразу понял — Тсакани его родственная душа. Их объединили общие взгляды на жизнь, уважение к семейным традициям и интерес к культуре друг друга.

Королевская свадьба в африканском и европейском стилях

Отношения развивались стремительно. Артем не только прошел традиционные южноафриканские обряды, но и соблюдал местные обычаи — он официально «выкупил» невесту, как того требует культурный кодекс региона. Свадьбу сыграли по всем правилам: на торжество в Южной Африке пригласили около 500 гостей. А позже пара устроила ещё одну церемонию в Кейптауне — уже в европейском стиле.

Добровольный переезд в российскую глубинку

Тсакани решила самостоятельно переехать в Россию. Она захотела быть ближе к родителям мужа и искренне заинтересовалась жизнью в глубинке. Молодожены обосновались в городе Яровое Алтайского края, где живет семья Артема.

Новая роль: хозяйка, садовод и преподаватель

В Яровом африканская принцесса быстро адаптировалась. Несмотря на контраст между климатом и образом жизни, Тсакани чувствует себя комфортно. Она с удовольствием занимается огородом — пропалывает грядки и заботится о хозяйстве. Кроме того, нашла себе дело по душе: она преподаёт английский язык местным школьникам, подрабатывая репетитором.

Жизнь, построенная на любви

История Артема и Тсакани — это пример того, как любовь может преодолеть любые границы. Принцесса, оставившая родной континент, смогла найти счастье в российской глубинке, а её муж — воплотить мечту о семье, несмотря на различия в культуре и происхождении.

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