Британская школьница лишилась обеих ног и руки: а поначалу лишь жаловалась на тошноту

История десятилетней девочки из Великобритании стала трагическим напоминанием о том, насколько опасным может быть менингит. Болезнь, начавшаяся с обычной тошноты, в считанные дни довела ребенка до состояния, угрожающего жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: mirror.co.uk

Безобидные симптомы привели к страшному диагнозу

Однажды вечером 10-летняя школьница почувствовала сильную тошноту. Родители не сразу заподозрили серьезное заболевание, но обратили внимание на необычные синяки, появившиеся на теле дочери. Это стало тревожным сигналом: они вызвали скорую помощь.

В больнице врачи диагностировали у девочки менингит, который сопровождался сепсисом — тяжелейшим воспалительным процессом, захватывающим весь организм.

Сложнейшие осложнения и экстренные меры

Вскоре выяснилось, что организм девочки поразили редкая грибковая инфекция и менингококковая бактерия — крайне опасное сочетание, которое дало стремительные осложнения. Врачи почти 100 дней боролись за ее жизнь.

К сожалению, сохранить все конечности не удалось. Ради спасения ребенка медикам пришлось пойти на тяжелое решение: ампутировать обе ноги и правую руку.

Шанс на восстановление: девочка борется за новую жизнь

Сейчас школьница находится в реабилитационном центре. Несмотря на тяжелую утрату, она делает впечатляющие успехи: уже научилась пользоваться инвалидной коляской и активно тренирует оставшуюся левую руку. Также в ближайшее время ей предстоит операция по пересадке кожи.

Медики подчеркивают, что общее состояние пациентки стабильно улучшается, и надеются на положительный результат дальнейшего восстановления.

Менингит: коварная болезнь, которую нельзя недооценивать

Врачи предупреждают: менингит часто протекает скрытно до критической стадии. Первые симптомы могут показаться безобидными — повышение температуры, тошнота, головная боль. Однако наличие темно-фиолетовых пятен на коже — крайне тревожный признак, требующий немедленного обращения за медицинской помощью.