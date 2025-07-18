Развенчан популярный миф о вреде яиц

Университет Южной Австралии представил результаты крупного исследования, которое разрушает распространенное представление о вреде куриных яиц для здоровья сердца. Работа была опубликована в престижном научном издании The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN). Специалисты провели анализ данных о питании и состоянии сердечно-сосудистой системы участников, регулярно употреблявших яйца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Два яйца в день — без вреда для сосудов

Участники исследования ежедневно съедали до двух яиц, придерживаясь при этом рациона с повышенным содержанием холестерина, но с пониженным уровнем насыщенных жиров. Результаты показали, что даже при таком питании уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как «плохой» холестерин, не увеличивался. Также не наблюдалось роста риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Виновник — не яйца, а насыщенные жиры

Исследование подтвердило: основной фактор, способствующий повышению холестерина в крови, — это избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в пищевых продуктах вроде яиц. Это открытие позволяет иначе взглянуть на диетические рекомендации, действовавшие на протяжении десятилетий.

Вывод: яйца — допустимы при здоровом питании

Ученые пришли к выводу, что яйца могут быть частью полноценного и здорового рациона без риска для сердца, если питание в целом сбалансировано, а потребление насыщенных жиров ограничено. Это важный шаг в пересмотре традиционных представлений о диете и холестерине.