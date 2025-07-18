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18.07.2025, 17:52

Доказана удивительная польза «Оземпика»

Новости Мира 0 599

Исследования, представленные на 22-й конференции Общества нейроинтервенционной хирургии (SNIS), показали, что препарат семаглутид, известный под торговым названием «Оземпик», способен не только снижать вес и контролировать уровень сахара в крови, но и значительно снижать риск инсульта и осложнений после черепно-мозговых травм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Johan Nilsson / Tt / Globallookpress.com
Фото: Johan Nilsson / Tt / Globallookpress.com

Снижение смертности после инсульта: впечатляющие данные

Ученые из Университета Висконсин–Мэдисон проанализировали медицинские данные более двух миллионов пациентов, перенесших инсульт. Оказалось, что у тех, кто принимал семаглутид, показатели смертности и выживаемости были значительно лучше:

  • Глобальная статистика: уровень смертности у пациентов, принимавших препарат, составил всего 5,26% против 21,61% у тех, кто не использовал его.

  • Долгосрочная выживаемость: 77,5% против 30,95%.

Эти результаты были подтверждены также в локальной базе данных самого университета, что усиливает достоверность наблюдений.

Меньше инсультов среди пользователей «Оземпика»

В другом исследовании та же научная группа проанализировала записи отделений экстренной медицинской помощи. Исследователи пришли к выводу, что пациенты, которые, вероятно, регулярно принимали «Оземпик», значительно реже оказывались в больницах с инсультом. Это может свидетельствовать о профилактическом эффекте препарата.

Защита от последствий кровоизлияний и судорог

Третье исследование, проведенное в Техасском университете в Галвестоне, показало, что препараты класса GLP-1, к которым относится семаглутид, связаны со снижением риска:

  • повторных внутричерепных кровоизлияний;

  • когнитивных расстройств;

  • судорожных состояний после инсульта или черепно-мозговой травмы.

Новые перспективы для неврологии

Авторы всех трех работ подчеркивают, что полученные данные открывают путь к разработке новых стратегий профилактики и реабилитации при инсультах и травмах мозга. Вместе с тем, ученые призывают к проведению дополнительных клинических исследований, чтобы окончательно установить причинно-следственные связи и разработать рекомендации по применению подобных препаратов в неврологической практике.

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