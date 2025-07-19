Британские ученые назвали самые загрязненные предметы в быту

Специалисты из Великобритании составили список вещей, которые могут быть опасны для здоровья из-за скопления болезнетворных бактерий, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным The Conversation, некоторые предметы домашнего и общественного пользования представляют потенциальную угрозу из-за наличия на их поверхности опасных бактерий, включая синегнойную палочку и золотистый стафилококк. К такому выводу пришли британские ученые.

Старший преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед рассказал, что наибольшую опасность представляют кухонные полотенца, губки, коврики для ванной комнаты, зубные щетки, мобильные телефоны, пульты дистанционного управления и ручки покупательских тележек.

Особое внимание эксперт уделил тележкам в супермаркетах, которыми ежедневно пользуются десятки людей, но которые крайне редко обрабатываются дезинфицирующими средствами. Согласно исследованию, проведенному в США, на более чем 70% ручек таких тележек были обнаружены колиформные бактерии, включая кишечную палочку. Другое исследование выявило на них также опасные штаммы Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii и Pseudomonas.

Не меньшую угрозу представляют и кухонные губки, коврики и многоразовые полотенца. По словам Мохаммеда, пористая структура и влажность губок создают благоприятную среду для активного размножения микробов. Аналогичная ситуация с полотенцами: исследования показывают, что на них могут сохраняться такие бактерии, как кишечная палочка и сальмонелла, в течение нескольких часов.

Разделочные доски также входят в число опасных предметов. На них остаются микротрещины от ножей, в которых могут скапливаться и выживать бактерии, в том числе сальмонелла и кишечная палочка. Если доски не мыть должным образом, они становятся источником возможного заражения.

В зоне риска – и предметы в ванной комнате. Ученый напомнил, что при каждом смыве унитаза возникает аэрозольное "облако" из микроскопических капель, которые могут оседать на зубные щетки, особенно если те находятся вблизи унитаза.

Наконец, Мохаммед отметил, что мобильные телефоны, учитывая их постоянное использование и нагрев, являются идеальной средой для развития бактерий. Среди других потенциально опасных предметов он упомянул пульты дистанционного управления в гостиницах.