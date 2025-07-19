С 1 сентября в России изменится перечень противопоказаний к вождению

С начала осени в России вступят в силу обновления перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортом, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Среди ключевых изменений – включение в список общих расстройств психологического развития, к которым, в частности, относится аутизм. По словам Огуля, такие состояния могут существенно повлиять на способность человека безопасно управлять автомобилем, что делает включение их в перечень логичным шагом.

Также будет произведена замена термина «ахроматопсия» на более общее понятие – «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать более широкий спектр нарушений, связанных с восприятием цветов, которые потенциально могут представлять угрозу на дороге.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет не о радикальной реформе, а о точечной корректировке существующих норм.