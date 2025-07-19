С 1 сентября в России изменится перечень противопоказаний к вождению

С начала осени в России вступят в силу обновления перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортом, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Среди ключевых изменений – включение в список общих расстройств психологического развития, к которым, в частности, относится аутизм. По словам Огуля, такие состояния могут существенно повлиять на способность человека безопасно управлять автомобилем, что делает включение их в перечень логичным шагом.
Также будет произведена замена термина «ахроматопсия» на более общее понятие – «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать более широкий спектр нарушений, связанных с восприятием цветов, которые потенциально могут представлять угрозу на дороге.
Парламентарий подчеркнул, что речь идет не о радикальной реформе, а о точечной корректировке существующих норм.
Важно помнить, что основная цель медицинского освидетельствования – обеспечение безопасности дорожного движения, и любые изменения в этой сфере должны быть направлены именно на достижение этой цели, - заключил он.
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