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19.07.2025, 11:39

Эксперт рассказала, какую опасность таят в себе бабл-ти

Новости Мира 0 409

Эксперт Анна Шубина заявили, что в составе популярных напитков типа бабл-ти могут содержаться потенциально вредные добавки, если производители экономят на качестве, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

По словам Анны Шубиной, преподавателя кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, джус-боллы, используемые в составе напитков вроде бабл-ти, при недобросовестном производстве могут представлять опасность для здоровья.

По словам эксперта, джус-боллы обычно состоят из оболочки, изготовленной из альгинатов – солей альгиновой кислоты, природного полисахарида, получаемого из бурых морских водорослей. Альгинаты считаются безопасными и даже полезными для здоровья, широко применяются в пищевой промышленности и медицине. Внутри оболочки, как правило, находится фруктовый сок или его производные.

Однако, как подчеркнула Шубина, производители, стремящиеся снизить себестоимость, нередко добавляют в состав джус-боллов и их наполнителей искусственные красители, ароматизаторы и консерванты. Среди таких добавок могут встречаться:

  • Е102 (тартразин) – синтетический желтый краситель,
  • Е129 (красный очаровательный АС) – краситель, который может вызывать аллергические реакции и повышенную возбудимость у детей при регулярном употреблении.

Дополнительную опасность, по словам химика, представляет высокий уровень сахара в подобных напитках. Одна порция бабл-ти с сиропами и топпингами может содержать до 10 чайных ложек сахара. При этом максимальная суточная норма составляет 12 ложек, а рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения – не более 6.

Регулярное превышение нормы сахара способно привести к диабету, проблемам с поджелудочной железой, повышению веса тела, кариесу и другим проблемам, - отметила Шубина.

Также специалист указала на возможное использование бензоата натрия в качестве консерванта в джус-боллах, сиропах и других компонентах бабл-ти. В сочетании с витамином С (аскорбиновой кислотой, Е300) при высоких концентрациях этих веществ может образовываться токсичный бензол.

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