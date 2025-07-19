Как компании вводят в заблуждение покупателей «экопродуктов» – неприятная правда от маркетолога

На рынке экотоваров нередко используются маркетинговые уловки, не подтвержденные реальными экологическими стандартами. О них Газете.ру рассказала маркетолог-стратег, бизнес-консультант и член Гильдии маркетологов Элина Малагова, передает Lada.kz .

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Надписи вроде «эко», «натуральный», «без сахара» и «органический» на упаковке продуктов питания не всегда соответствуют действительности.

По её словам, покупатели, видя такие обозначения, часто предполагают, что продукт не содержит искусственных добавок или подсластителей. Однако на деле производители могут использовать компоненты, не соответствующие ожиданиям потребителей. Так, под маркировкой «без сахара» могут скрываться искусственные заменители, а упаковки, заявленные как биоразлагаемые, нередко требуют специальных условий утилизации, недоступных в обычной среде.

Малагова напомнила, что подобное явление получило название «гринвошинг». Это стратегия, при которой компании создают у потребителей иллюзию экологичности своих товаров или процессов, не предпринимая при этом реальных усилий по снижению воздействия на окружающую среду. Иллюзия создается не только через слова, но и за счёт визуальных решений – природных цветов, образов и ассоциаций на упаковке.

Эксперт подчеркнула, что многие производители подают незначительные изменения как важные экологические достижения, умалчивая при этом о негативных аспектах производства. Кроме того, заявления о «зелёности» продукции часто не подкрепляются сертификатами или заключениями независимых экспертов.

Настоящая экологическая ответственность, по словам Малаговой, выражается в конкретных действиях: предоставлении открытых данных о потреблении ресурсов и утилизации отходов, наличии международных сертификатов (например, ISO 14001), участии в экологических проектах. Для таких компаний «зелёная» повестка – это не маркетинговый ход, а часть устойчивой корпоративной стратегии.

Она посоветовала потребителям не бояться уточнять, какие именно меры принимает производитель: наличие сертификатов, участие в «зелёных» инициативах, публичные отчёты о деятельности.

По мнению эксперта, необходимы изменения в законодательстве, включая четкие определения понятий «экологически чистый», «натуральный», «органический», чтобы производители не могли свободно трактовать эти термины в своих интересах. Также следует усилить ответственность за недостоверную маркировку.

В заключение Малагова выразила уверенность, что в будущем экологический маркетинг станет более строго регулируемым. Потребители становятся всё более осознанными, и компании, злоупотребляющие доверием, могут потерять позиции на рынке. Гринвошинг, как считает специалист, представляет собой серьёзную угрозу репутации и требует системного подхода к контролю.