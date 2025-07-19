В Японии спустя 39 лет оправдали мужчину, осужденного по ошибочному обвинению

Сёдзи Маэкава был освобождён после почти четырёх десятилетий заключения, когда суд признал его невиновным в преступлении против школьницы, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pexels.com

В Японии Высокий суд Нагои в городе Канадзава вынес оправдательный приговор 87-летнему Сёдзи Маэкаве, который провёл 39 лет в тюрьме по обвинению в убийстве школьницы. Как сообщает телеканал NHK, повторное рассмотрение дела завершилось признанием невиновности, к которому Маэкава стремился всё время своего заключения.

В ходе нового разбирательства следственные органы повторно проанализировали ключевые доказательства и показания свидетелей. Под сомнение были поставлены утверждения очевидцев, которые якобы видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь преступления. Также выяснилось, что первоначальные следователи проигнорировали ряд несостыковок между уликами и показаниями, что повлияло на исход первого процесса.

Во время оглашения решения судья официально извинился перед Маэкавой за годы, проведённые им за решёткой по ошибке. На пресс-конференции Маэкава сообщил, что испытывает облегчение, поскольку спустя почти четыре десятилетия добился справедливости и доказал свою невиновность.

Особое внимание журналистов привлёк символический жест: в зал суда Маэкава вошёл в шляпе, подаренной ему сестрой другого ошибочно осуждённого японца – Ивао Хакамады. Последний был оправдан в этом же году после почти 50 лет, проведённых в камере смертников.