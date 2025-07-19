В Дагестане чиновник выстрелил в мужчину после спора о земельном участке

Замглавы Новолакского района Рустам Сулейманов ранил жителя Курбана Гусейнова в пах и бедро в ходе конфликта, возникшего на почве земельного спора, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото опубликовано на Telegram-канале «112»

В Республике Дагестан произошёл инцидент с участием заместителя главы Новолакского района Рустама Сулейманова, который применил травматическое оружие против местного жителя Курбана Гусейнова. Как сообщает Telegram-канал «112», причиной конфликта стал спор из-за арендованного земельного участка.

По данным источника, Гусейнов накануне получил судебное предписание освободить участок, однако остался недоволен решением и вступил в словесную перепалку с Сулеймановым. Изначально мужчина ограничился телефонным разговором, но позже приехал лично к дому чиновника. Как утверждается, он начал угрожать замглаве, который является членом районного земельного комитета.

В ответ на это Сулейманов достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину. По информации «112», Гусейнов получил ранения в область паха и бедра. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Серьёзных повреждений врачи не выявили, после чего пострадавший был отпущен домой.