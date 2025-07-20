В США мужчину из-за цепи на шее затянуло в аппарат МРТ – он погиб

В Нью-Йорке 61-летний мужчина скончался после того, как его затянуло в работающий аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

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Как сообщает ABC News, в одном из медицинских учреждений Нью-Йорка произошёл трагический случай: 61-летнего мужчину затянуло внутрь работающего томографа, что привело к его гибели.

По информации правоохранительных органов, причиной инцидента стал металлический предмет – крупная цепь на шее погибшего. Из-за мощного магнитного поля аппарата МРТ мужчину резко втянуло внутрь устройства.

Как уточняется, на момент происшествия в кабинете уже проводилось обследование, и томограф был включён. Мужчина, по предварительным данным, вошёл в помещение без разрешения персонала, нарушив правила безопасности.

Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось – он скончался, несмотря на усилия врачей.