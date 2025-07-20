Hемецкие налогоплательщики отдали за макияж чиновников сотни тысяч евро

За макияж членов немецкого правительства с 2022 года было потрачено свыше 588 тысяч евро из бюджета – это вызвало волну критики в адрес уже распущенной коалиции, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

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В Германии в центре общественного внимания оказались траты бывших членов правительства на косметические услуги. Как сообщает издание Bild, с 2022 по 2024 год на оплату визажистов из бюджета было выделено 538 000 евро, а за первые три месяца 2025 года – ещё 49 646 евро. Общая сумма составила 588 405 евро. При этом в данные не включены расходы на одежду, стрижки или услуги фотографов.

Самые крупные траты зафиксированы у экс-главы МИД Германии Анналены Бербок – за три месяца 2025 года на макияж было израсходовано 20 849 евро, что эквивалентно 248 евро в день. Следом идёт бывший канцлер Олаф Шольц с расходами в 13 015 евро.

Также в списке оказались экс-министр по делам семьи Лиза Паус, экс-глава МВД Нэнси Фезер, бывшая министр по охране окружающей среды Штеффи Лемке и другие чиновники. Только на визажистов для сотрудников ведомства Бербок можно было бы приобрести около 4211 губных помад по цене 4,95 евро за штуку, отмечает издание.

Министр экономики Роберт Хабек и его команда оказались самыми скромными – их косметические расходы за три месяца составили всего 598 евро.

Публикация данных вызвала бурную реакцию среди оппозиционных политиков. Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Бранднер заявил, что даже в последние месяцы своего пребывания у власти министры так называемой «светофорной» коалиции не упустили возможности «залезть в карман налогоплательщиков ради личного преображения». Особое возмущение у него вызвали траты министерства иностранных дел, которые он назвал «дерзостью по отношению к честным трудящимся».