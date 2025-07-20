Официальный представитель МИД России записала трек со скандальным рэпером

Мария Захарова сообщила о совместной работе с рэпером Давидом Нуриевым, более известным как Птаха, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: instagram.com/mzakharovamid/ / instagram.com/ptaharu_/

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова приняла участие в создании музыкальной композиции совместно с известным российским рэпером Птахой. Об этом дипломат рассказала во время пресс-конференции, прошедшей в рамках фестиваля VK Fest.

По словам Захаровой, инициатором сотрудничества стал сам музыкант.

Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демоверсия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет, - заявила представитель МИД.

Мария Захарова подчеркнула, что не занимается написанием песен под заказ. Она объяснила, что сначала сочиняет стихи, а затем музыканты, при желании, адаптируют их под музыкальные произведения.