«Спящий принц» Саудовской Аравии скончался после 20 лет в коме

Саудовский принц Аль‑Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд скончался 19 июля в возрасте 36 лет после 20‑летней комы. Причиной комы стала тяжёлая черепно-мозговая травма, полученная в автокатастрофе в 2005 году. Несмотря на усилия врачей и веру семьи, он так и не пришёл в сознание, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWSru.co.il .

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В Саудовской Аравии 19 июля скончался принц Аль‑Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд. На момент смерти ему было 36 лет, и почти всю взрослую жизнь — с 2005 года — он находился в коме. О кончине «спящего принца» сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

В 2005 году, будучи 16-летним кадетом в Лондоне, принц Аль‑Валид попал в серьёзную автомобильную аварию. В результате он получил обширное кровоизлияние в мозг, после чего врачи диагностировали у него состояние, приравниваемое к смерти мозга. Несмотря на серьёзность травм, семья принца отказалась отключать его от аппаратов жизнеобеспечения.

Все последующие годы он находился в клинике в Эр‑Рияде, где за ним ухаживали при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких, зондового питания и круглосуточного медицинского наблюдения. Врачи отмечали, что несмотря на стабильные показатели, у пациента происходила постепенная атрофия мышц, суставов и тканей из-за длительного обездвиживания.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, отец принца твёрдо отказался прекращать поддерживающее лечение. Он неоднократно заявлял: «Если бы Бог хотел, чтобы сын погиб в этой аварии, он бы сделал это сразу». Эта позиция семьи стала символом веры и упорства.

В 2019 году в интернете распространилось видео, на котором, как утверждалось, принц поднял руку по просьбе медицинского работника. Однако специалисты объяснили, что это были лишь непроизвольные рефлексы, не свидетельствующие о восстановлении сознания.

За 20 лет принц Аль‑Валид так и не вышел из вегетативного состояния. Попытки говорить о его якобы улучшении состояния официально не подтверждались. Медики подчеркивали: несмотря на некоторую физиологическую активность, пациент не демонстрировал признаков сознания.

Расходы на уход за принцем оценивались в десятки миллионов долларов. Ежегодное содержание могло достигать от полумиллиона до миллиона долларов в год. Всего, по оценкам СМИ, за 20 лет было потрачено от 12 до 22 миллионов долларов. Государство оплачивало базовые расходы, но значительную часть затрат на консультации зарубежных специалистов и лечение покрывала семья.

История «спящего принца» широко освещалась в арабском мире и далеко за его пределами. В день его 36‑летия в апреле 2025 года тысячи людей отправляли молитвы и слова поддержки, вне зависимости от религиозной принадлежности. Эта история стала символом человеческой надежды, веры и любви семьи к своему ребёнку.

Смерть принца Аль‑Валида завершила трагическую главу, длившуюся два десятилетия. Для семьи это был тяжёлый, но наполненный достоинством путь, в течение которого они не теряли надежды до самого конца.