18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.07.2025, 07:53

«Спящий принц» Саудовской Аравии скончался после 20 лет в коме

Новости Мира 0 732

Саудовский принц Аль‑Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд скончался 19 июля в возрасте 36 лет после 20‑летней комы. Причиной комы стала тяжёлая черепно-мозговая травма, полученная в автокатастрофе в 2005 году. Несмотря на усилия врачей и веру семьи, он так и не пришёл в сознание, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  NEWSru.co.il.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Саудовской Аравии 19 июля скончался принц Аль‑Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд. На момент смерти ему было 36 лет, и почти всю взрослую жизнь — с 2005 года — он находился в коме. О кончине «спящего принца» сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

В 2005 году, будучи 16-летним кадетом в Лондоне, принц Аль‑Валид попал в серьёзную автомобильную аварию. В результате он получил обширное кровоизлияние в мозг, после чего врачи диагностировали у него состояние, приравниваемое к смерти мозга. Несмотря на серьёзность травм, семья принца отказалась отключать его от аппаратов жизнеобеспечения.

Все последующие годы он находился в клинике в Эр‑Рияде, где за ним ухаживали при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких, зондового питания и круглосуточного медицинского наблюдения. Врачи отмечали, что несмотря на стабильные показатели, у пациента происходила постепенная атрофия мышц, суставов и тканей из-за длительного обездвиживания.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, отец принца твёрдо отказался прекращать поддерживающее лечение. Он неоднократно заявлял: «Если бы Бог хотел, чтобы сын погиб в этой аварии, он бы сделал это сразу». Эта позиция семьи стала символом веры и упорства.

В 2019 году в интернете распространилось видео, на котором, как утверждалось, принц поднял руку по просьбе медицинского работника. Однако специалисты объяснили, что это были лишь непроизвольные рефлексы, не свидетельствующие о восстановлении сознания.

За 20 лет принц Аль‑Валид так и не вышел из вегетативного состояния. Попытки говорить о его якобы улучшении состояния официально не подтверждались. Медики подчеркивали: несмотря на некоторую физиологическую активность, пациент не демонстрировал признаков сознания.

Расходы на уход за принцем оценивались в десятки миллионов долларов. Ежегодное содержание могло достигать от полумиллиона до миллиона долларов в год. Всего, по оценкам СМИ, за 20 лет было потрачено от 12 до 22 миллионов долларов. Государство оплачивало базовые расходы, но значительную часть затрат на консультации зарубежных специалистов и лечение покрывала семья.

История «спящего принца» широко освещалась в арабском мире и далеко за его пределами. В день его 36‑летия в апреле 2025 года тысячи людей отправляли молитвы и слова поддержки, вне зависимости от религиозной принадлежности. Эта история стала символом человеческой надежды, веры и любви семьи к своему ребёнку.

Смерть принца Аль‑Валида завершила трагическую главу, длившуюся два десятилетия. Для семьи это был тяжёлый, но наполненный достоинством путь, в течение которого они не теряли надежды до самого конца.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…