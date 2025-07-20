В Узбекистане продают по одному яйцу, но купить его не получится: объяснение туриста из России

Российский турист, автор канала TrueStory Travel, во время путешествия по Узбекистану посетил местный рынок и столкнулся с особенностью, которая его удивила. В отличие от привычной для россиян продажи яиц десятками, в Узбекистане яйца часто реализуются поштучно. Но при этом купить всего одно яйцо — невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Почему не продают одно яйцо

Путешественник попытался выяснить, почему продавцы отказываются продавать одинокое яйцо, несмотря на то, что товар разложен поштучно. Оказалось, что дело не в капризе продавцов, а в экономических реалиях и традициях.

Торговля грохотками

На рынках яйца обычно разложены в специальные емкости, называемые "грохотками". Каждая такая грохотка содержит стандартное количество яиц. Покупатели приобретают сразу несколько штук, а продавцы, зная точное количество в каждой емкости, просто умножают цену одного яйца на общее число — это упрощает расчет и исключает ошибки.

Экономика и роль национальной валюты

Ключевая причина, по которой местные жители не покупают одно яйцо, — это номинал национальной валюты. Как рассказал турист, минимальная купюра в Узбекистане сегодня составляет 2000 сумов, тогда как одно яйцо стоит примерно 1500 сумов.

«Если ты хочешь купить одно яйцо, тебе все равно придется отдать 2000 сумов, потому что сдачу с этой суммы тебе никто не даст — её просто не существует», — объяснил автор блога.

Почему местным это не мешает

По словам россиянина, узбеки покупают яйца партиями, и для них такая система вполне удобна. Ни продавцы, ни покупатели не заинтересованы в розничной продаже единичных яиц, так как это непрактично и невыгодно в условиях текущей денежной системы.