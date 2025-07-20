Романы с Кобзоном и мужем Пилецкой: за что «Золушку» Людмилу Сенчину ненавидели коллеги

Людмила Сенчина, получившая прозвище «Золушка отечественной эстрады» за свою внешнюю мягкость и обаяние, на деле оказалась артисткой с твёрдым характером и собственной позицией, что вызывало неоднозначную реакцию у коллег и руководства эстрады, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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За доброй улыбкой — принципиальность и независимость

Людмила Сенчина прославилась не только нежным голосом и ангельской внешностью. Её кроткий образ с ямочками на щеках и мягкой улыбкой контрастировал с внутренним упрямством и независимостью.

В эпоху, когда советская эстрада строилась на компромиссах и «удобных» артистах, Сенчина выделялась своей прямотой. Она не скрывала критики в адрес коллег, в том числе публично осуждала Аллу Пугачёву за, по её мнению, излишнюю эмоциональность на сцене. Кроме того, Людмила отказывалась исполнять предложенные ей песни, если они не соответствовали её вкусам.

Такая позиция не осталась незамеченной: певицу перестали приглашать на ключевые музыкальные передачи того времени — «Голубой огонёк» и «Песню года». В кулуарах за ней закрепилась репутация «неудобной артистки». Некоторые даже называли её «Кобзоном в юбке» — за схожесть с мэтром в дисциплине и требовательности к себе и окружающим.

Скандальные романы и непростая личная жизнь

Личная жизнь Сенчиной также не укладывалась в рамки советской приличности. Её первым избранником стал Вячеслав Тимошин, который был старше неё на 21 год и к тому времени состоял в браке с известной актрисой Татьяной Пилецкой. Ради Сенчиной он ушёл от супруги, и в 1973 году у пары родился сын, которого также назвали Вячеславом.

Позже в жизни певицы появился Иосиф Кобзон — один из самых заметных представителей советской эстрады. Их роман, по данным СМИ, едва не разрушил семью артиста.

Вторым официальным супругом Сенчиной стал музыкант Стас Намин. Однако брак оказался недолгим: из-за приступов ревности и эмоциональных всплесков со стороны Намина певица приняла решение расстаться с ним.

Одинокая звезда, ушедшая со сцены в болезни

Несмотря на популярность, последние годы жизни Сенчиной прошли в одиночестве. Её сын эмигрировал в США, а близких друзей почти не осталось. Тем не менее, артистка продолжала выходить на сцену даже после серьёзного диагноза — онкологического заболевания. Она не могла иначе: сцена была её жизнью.

Людмила Сенчина ушла из жизни в 2018 году на 68-м году. До последнего она оставалась верна своему делу — музыке и зрителю.

Справка:

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