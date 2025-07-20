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20.07.2025, 11:41

Не оливковое и не подсолнечное: лидером по пользе признано тыквенное масло холодного отжима

Новости Мира 0 539

Учёные утверждают, что тыквенное масло холодного отжима содержит на 40 % больше омега‑3, чем льняное, и богато цинком, магнием и антиоксидантами. Это масло сочетает в себе преимущества различных масел и отличается приятным ореховым вкусом. Эксперты считают его настоящим суперфудом с доказанным воздействием на здоровье, сообщает  Lada.kz со ссылкой на newtambov.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Оливковое масло традиционно считалось эталоном среди растительных масел. Однако современные исследования показали, что наибольшую пользу для здоровья приносит нерафинированное тыквенное масло холодного отжима.

Чем оно лучше других масел

  • Оливковое масло Extra Virgin богато омега‑9 и антиоксидантами, но содержит мало омега‑3 и не покрывает потребность в минералах.

  • Льняное масло содержит много омега‑3, но быстро окисляется, горчит и почти не содержит цинка и магния.

  • Тыквенное масло выигрывает за счёт высокого содержания омега‑3 (на 40 % больше, чем в льняном), а также наличия цинка, магния и витаминов. Оно обладает мягким ореховым вкусом и ароматом.

Почему важен холодный отжим

Настоящее тыквенное масло получают путём первого холодного отжима. Этот способ позволяет сохранить максимум полезных веществ. Ищите на упаковке обозначения вроде «Virgin», «Extra Virgin» или «первый отжим» — они указывают на высокое качество и натуральность продукта.

Полезные свойства тыквенного масла

  • Цинк укрепляет иммунитет, ускоряет заживление кожи и положительно влияет на репродуктивную систему.

  • Магний помогает при стрессах, улучшает сон и работу нервной системы.

  • Лютеин и зеаксантин защищают зрение от возрастных изменений и воздействия экранов.

  • Витамин Е обладает антиоксидантным действием и замедляет старение.

  • Баланс омега‑3 и омега‑6 снижает воспалительные процессы и поддерживает работу сердца.

Как применять

Тыквенное масло не предназначено для жарки — при нагревании оно теряет свои полезные свойства. Лучше всего использовать его:

  • в салатах из зелени, овощей, с сыром или творогом;

  • для заправки каш, супов, запечённых овощей;

  • по одной чайной ложке натощак — для снижения холестерина и укрепления сосудов.

Как выбрать и хранить

  • Цвет должен быть насыщенным, тёмным, с рубиновым отливом на свету.

  • Вкус — мягкий, с ореховыми нотками, без горечи.

  • Хранить нужно в холодильнике, а после открытия использовать в течение 1,5–2 месяцев.

Эффект от регулярного приёма

Исследования показывают, что употребление одной столовой ложки масла в день может:

  • снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40 %;

  • уменьшить уровень «плохого» холестерина на 25 %;

  • повысить общий иммунитет и защиту клеток от окислительного стресса.

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