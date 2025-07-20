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20.07.2025, 12:40

Другая вселенная: турист пришел на рынок Дагестана купить мясо и онемел от удивления

Новости Мира 0 1 117

Автор Дзен-канала TrueStory Travel рассказал о необычном опыте посещения мясного рынка в исламской республике, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Дагестан глазами туриста

В последние годы Дагестан стал популярным направлением среди российских путешественников, особенно тех, кто предпочитает самостоятельные поездки. Такие туристы нередко посещают местные рынки, чтобы ближе познакомиться с бытом и гастрономией региона.

Один из путешественников, автор блога TrueStory Travel, поделился своими впечатлениями от посещения мясного рынка, которые оказались настолько яркими, что он сравнил происходящее с "другой вселенной".

Свинина в дефиците, баранина — в изобилии

Турист напомнил, что Дагестан — исламская республика, поэтому найти свинину там непросто. Как ему пояснили сами продавцы, она имеется лишь в дальнем углу рынка и практически не пользуется спросом у местных жителей. Главным мясным продуктом здесь является баранина.

По словам путешественника, выбор баранины поразил его воображение: на прилавках было представлено около 15 разновидностей этого мяса. Оно продавалось как в сыром виде, так и вяленое. Можно было приобрести как отдельные куски, так и целую тушу. При этом стоимость продукта варьировалась в зависимости от возраста животного и конкретной части туши.

Национальные деликатесы: курдюк и горная колбаса

Особое внимание турист уделил местным деликатесам. В Дагестане, по его наблюдению, в пищу используют все части барана. Например, бараний жир (курдюк) здесь солят и употребляют в пищу как отдельное блюдо. Кишки, в свою очередь, начиняют фаршем, превращая их в так называемую горную колбасу.

Помимо баранины, на рынке также широко представлена говядина.

Честность и свежесть — визитная карточка рынка

Отдельного упоминания заслуживает уровень доверия между продавцами и покупателями. Как отметил блогер, купить несвежее мясо на дагестанском рынке практически невозможно. Это объясняется регулярными проверками качества продукции и высокой культурой торговли. Обман здесь не поощряется, и продавцы стараются сохранить репутацию.

Цены приятно удивили

Еще одним положительным моментом стали цены. По словам туриста, стоимость мяса на дагестанском рынке заметно ниже, чем в других регионах России. Это, наряду с доброжелательной атмосферой, сделало его визит особенно приятным.

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