Иран и Россия проведут совместные учения в Каспийском море

21 июля в Каспийском море стартуют международные морские учения CASAREX-2025, организованные Военно-морскими силами Исламской Республики Иран. В учениях примут участие представители ВМС России, иранской армии, а также элитного военного формирования — Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает государственное агентство Tasnim, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Международный формат и координация действий

По данным иранской стороны, учения продлятся три дня и будут носить комбинированный характер. Помимо Ирана и России, за действиями на воде будут наблюдать представители других прикаспийских государств.

Целью маневров заявлено развитие взаимодействия между военно-морскими силами стран региона, отработка совместных операций на море, а также повышение уровня безопасности в акватории Каспийского моря.

Поисково-спасательные задачи в центре внимания

Учения CASAREX-2025 сконцентрированы на отработке сценариев морского поиска и спасения. Такой формат позволяет не только совершенствовать координацию действий военных и спасательных служб, но и демонстрирует готовность стран региона к совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в акватории.

Важный сигнал для прикаспийского региона

Эксперты отмечают, что проведение подобных учений — это важный шаг в направлении укрепления доверия и военного взаимодействия между государствами Каспийского бассейна. Участие российских и иранских военных, а также привлечение наблюдателей из других стран региона подчеркивает растущую роль Каспия как зоны стратегического партнерства и безопасности.