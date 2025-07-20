18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.07.2025, 14:29

Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину: «Я слишком молодая для тебя»

Новости Мира 0 634

Певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания после неожиданного диалога с певцом Прохором Шаляпиным на сцене музыкального фестиваля VK Fest. Инцидент, вызвавший живой отклик в соцсетях, произошёл во время выступления звёзд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Флирт в прямом эфире

Во время общения на сцене Шаляпин публично признался Успенской в симпатии:

«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — произнёс артист с лёгким флиртом.

Однако ответ певицы оказался неожиданным и весьма остроумным:

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. А во-вторых, я слишком молодая для тебя!» — парировала Успенская.

Этот момент был запечатлён на видео, которое позже опубликовал канал МУЗ-ТВ в Instagram (признан в России экстремистским и запрещённым).

Реакция публики

Шутливая перепалка не осталась без внимания — публика встретила её аплодисментами и одобрительными возгласами. Пользователи соцсетей также высоко оценили чувство юмора обоих исполнителей.

Прошлые браки Прохора Шаляпина

Флирт на сцене стал поводом для напоминания о бурной личной жизни Прохора Шаляпина. Певец был официально женат трижды:

  • В 18 лет он женился на женщине, которая была старше его на 18 лет.

  • Его второй супругой стала бизнесвумен Лариса Копенкина — разница в возрасте между ними составляла 28 лет. Отношения активно обсуждались в СМИ и вызывали недовольство со стороны его матери.

  • Третий брак Шаляпин заключил с Татьяной-Клаудией Дэвис, старше артиста на 9 лет.

Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, певец не раз подчёркивал, что чувства к этим женщинам были искренними.

Личная жизнь Успенской

Любовь Успенская также не раз строила отношения. Она была замужем четыре раза:

  • Первый муж — Виктор Шумилович;

  • Второй — Юрий Успенский;

  • Третий — Владимир Франц;

  • Четвёртый — Александр Плаксин.

Помимо браков, у артистки были и другие отношения, о которых она рассказывала в интервью.

Юмор как ответ на внимание

Шутка Успенской на сцене, несмотря на резкий подтекст, была воспринята как дружелюбная и уместная. Многие отметили, что певица таким образом с юмором поставила границу и продемонстрировала уверенность в себе.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…