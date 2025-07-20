Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину: «Я слишком молодая для тебя»

Певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания после неожиданного диалога с певцом Прохором Шаляпиным на сцене музыкального фестиваля VK Fest. Инцидент, вызвавший живой отклик в соцсетях, произошёл во время выступления звёзд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Флирт в прямом эфире
Во время общения на сцене Шаляпин публично признался Успенской в симпатии:
«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — произнёс артист с лёгким флиртом.
Однако ответ певицы оказался неожиданным и весьма остроумным:
«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. А во-вторых, я слишком молодая для тебя!» — парировала Успенская.
Этот момент был запечатлён на видео, которое позже опубликовал канал МУЗ-ТВ в Instagram (признан в России экстремистским и запрещённым).
Реакция публики
Шутливая перепалка не осталась без внимания — публика встретила её аплодисментами и одобрительными возгласами. Пользователи соцсетей также высоко оценили чувство юмора обоих исполнителей.
Прошлые браки Прохора Шаляпина
Флирт на сцене стал поводом для напоминания о бурной личной жизни Прохора Шаляпина. Певец был официально женат трижды:
В 18 лет он женился на женщине, которая была старше его на 18 лет.
Его второй супругой стала бизнесвумен Лариса Копенкина — разница в возрасте между ними составляла 28 лет. Отношения активно обсуждались в СМИ и вызывали недовольство со стороны его матери.
Третий брак Шаляпин заключил с Татьяной-Клаудией Дэвис, старше артиста на 9 лет.
Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, певец не раз подчёркивал, что чувства к этим женщинам были искренними.
Личная жизнь Успенской
Любовь Успенская также не раз строила отношения. Она была замужем четыре раза:
Первый муж — Виктор Шумилович;
Второй — Юрий Успенский;
Третий — Владимир Франц;
Четвёртый — Александр Плаксин.
Помимо браков, у артистки были и другие отношения, о которых она рассказывала в интервью.
Юмор как ответ на внимание
Шутка Успенской на сцене, несмотря на резкий подтекст, была воспринята как дружелюбная и уместная. Многие отметили, что певица таким образом с юмором поставила границу и продемонстрировала уверенность в себе.
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