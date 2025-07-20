Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину: «Я слишком молодая для тебя»

Певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания после неожиданного диалога с певцом Прохором Шаляпиным на сцене музыкального фестиваля VK Fest. Инцидент, вызвавший живой отклик в соцсетях, произошёл во время выступления звёзд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Флирт в прямом эфире

Во время общения на сцене Шаляпин публично признался Успенской в симпатии:

«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — произнёс артист с лёгким флиртом.

Однако ответ певицы оказался неожиданным и весьма остроумным:

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. А во-вторых, я слишком молодая для тебя!» — парировала Успенская.

Этот момент был запечатлён на видео, которое позже опубликовал канал МУЗ-ТВ в Instagram (признан в России экстремистским и запрещённым).

Реакция публики

Шутливая перепалка не осталась без внимания — публика встретила её аплодисментами и одобрительными возгласами. Пользователи соцсетей также высоко оценили чувство юмора обоих исполнителей.

Прошлые браки Прохора Шаляпина

Флирт на сцене стал поводом для напоминания о бурной личной жизни Прохора Шаляпина. Певец был официально женат трижды:

В 18 лет он женился на женщине, которая была старше его на 18 лет.

Его второй супругой стала бизнесвумен Лариса Копенкина — разница в возрасте между ними составляла 28 лет. Отношения активно обсуждались в СМИ и вызывали недовольство со стороны его матери.

Третий брак Шаляпин заключил с Татьяной-Клаудией Дэвис, старше артиста на 9 лет.

Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, певец не раз подчёркивал, что чувства к этим женщинам были искренними.

Личная жизнь Успенской

Любовь Успенская также не раз строила отношения. Она была замужем четыре раза:

Первый муж — Виктор Шумилович;

Второй — Юрий Успенский;

Третий — Владимир Франц;

Четвёртый — Александр Плаксин.

Помимо браков, у артистки были и другие отношения, о которых она рассказывала в интервью.

Юмор как ответ на внимание

Шутка Успенской на сцене, несмотря на резкий подтекст, была воспринята как дружелюбная и уместная. Многие отметили, что певица таким образом с юмором поставила границу и продемонстрировала уверенность в себе.