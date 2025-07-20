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20.07.2025, 16:54

Неожиданная находка: белок Альцгеймера впервые выявили у младенцев

Новости Мира 0 491

Белок p-tau217, десятилетиями считавшийся основным маркером разрушительных процессов при болезни Альцгеймера, был впервые обнаружен в рекордно высоких концентрациях у здоровых младенцев. Об этом сообщает научно-популярное издание The Conversation, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Сенсационное открытие: p-tau217 у новорожденных

Это открытие поставило под сомнение общепринятое мнение о роли белка в развитии деменции. Ученые предполагают, что в раннем возрасте он может выполнять совсем другую функцию — не разрушать, а помогать в формировании мозга.

Что известно о белке p-tau217

Белок p-tau217 традиционно связывают с нейрофибриллярными клубками — патологическими структурами, которые образуются в мозге больных Альцгеймером. Эти клубки нарушают связь между нейронами и приводят к утрате памяти, снижению когнитивных функций и прогрессирующему слабоумию.

Однако новое исследование международной научной группы во главе с учеными из Гётеборгского университета заставило взглянуть на этот белок иначе.

Белок оказался наивысшим у недоношенных младенцев

В ходе анализа более 400 образцов крови, собранных у недоношенных и доношенных младенцев, а также у взрослых людей — как здоровых, так и страдающих от болезни Альцгеймера, — исследователи выявили удивительный факт: максимальные уровни p-tau217 зафиксированы у недоношенных детей.

Причем, чем меньше срок гестации при рождении, тем выше концентрация белка. Даже у доношенных новорожденных его уровень оставался высоким, хоть и ниже, чем у недоношенных. При этом ни у одного младенца не было признаков какой-либо патологии развития мозга.

С возрастом — спад, при болезни — новый рост

По мере взросления содержание p-tau217 быстро снижается, достигая минимальных значений у здоровых взрослых. Повторный рост наблюдается уже только у пациентов с диагнозом «болезнь Альцгеймера», однако и в этом случае уровни не дотягивают до тех, что были обнаружены у младенцев.

Новая роль: строитель, а не разрушитель

Исходя из полученных данных, ученые предполагают, что p-tau217 в раннем возрасте участвует в формировании нейронных сетей, особенно в зонах мозга, отвечающих за сенсорную обработку и движение. Эти области развиваются одними из первых после рождения.

Таким образом, белок, ранее считавшийся исключительно маркером патологии, может быть необходим для нормального развития нервной системы на самых ранних этапах жизни.

Что это значит для диагностики болезни Альцгеймера

Результаты исследования уже вызывают вопросы к существующим методам диагностики. В частности, в США был недавно одобрен анализ крови на уровень p-tau217 для оценки риска деменции. Однако новое открытие показывает: сам по себе высокий уровень этого белка не обязательно свидетельствует о заболевании.

Для младенцев, как выяснилось, это часть естественного процесса развития. Следовательно, диагностические подходы, основанные исключительно на количественных показателях p-tau217, требуют серьезного пересмотра.

Выводы: начало пересмотра старых догм

Исследование поднимает фундаментальные вопросы о природе болезни Альцгеймера и роли белка p-tau217. Возможно, его появление в пожилом возрасте связано не столько с патологией, сколько с неудачной попыткой организма повторно активировать механизмы, когда-то способствовавшие росту и развитию мозга.

Ученые подчеркивают: чтобы по-настоящему понять значение этого белка, необходимы дальнейшие исследования, особенно в области раннего нейроразвития.

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