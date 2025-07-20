Осторожно, солнечный удар: ключевые симптомы и почему важно реагировать сразу

Врач Ирина Волгина назвала основные симптомы солнечного удара: пульсирующую головную боль, тошноту, слабость, жар и усиленное потоотделение. Она подчеркнула, что лёгкие признаки могут быстро перерасти в опасные осложнения — спутанность сознания, судороги и потерю ориентации. При первых симптомах важно немедленно охладить тело, укрыться в тени и восполнить водный баланс, сообщает Lada.kz . со ссылкой на "Лента.ру" .

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Летом особенно опасно находиться на открытом солнце в период с 11:00 до 16:00 — именно в это время риск солнечного удара значительно возрастает. В зоне повышенного риска — дети, пожилые люди, обладатели светлой кожи и те, кто не носит головной убор или недостаточно пьёт воды в жару.

Первые признаки

По словам врача Ирины Волгиной, солнечный удар часто сопровождается следующими симптомами:

пульсирующая головная боль;

головокружение;

тошнота, возможна рвота;

общее чувство слабости и жара;

повышение температуры тела до 39–40 °C;

обильное потоотделение, учащённое дыхание и сердцебиение;

ощущение звона или шума в ушах, давление в голове.

Как развивается состояние

Если не предпринять своевременные меры, состояние может резко ухудшиться. Возникают признаки поражения центральной нервной системы: заторможенность, дезориентация, спутанность сознания, судороги, в тяжёлых случаях — потеря сознания и угроза жизни. При этом нарушается работа сердца, почек и мозга.

Что делать при первых симптомах

При первых признаках солнечного удара необходимо:

Немедленно перейти в тенистое или прохладное помещение. Снять головной убор, лечь или сесть, приподняв ноги выше уровня головы. Приложить прохладные компрессы к голове, шее, подмышкам и груди. Пить прохладную, но не ледяную воду маленькими глотками. Если пострадавший теряет сознание — уложить его на бок, контролировать дыхание и пульс и срочно вызвать скорую помощь.

Почему важно не затягивать

При тяжёлых формах солнечного удара температура тела может превышать 40 °C. Это чревато повреждением головного мозга и внутренних органов. При отсутствии помощи возможны тяжёлые осложнения, вплоть до летального исхода.

Рекомендации для профилактики