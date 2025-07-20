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20.07.2025, 17:56

Осторожно, солнечный удар: ключевые симптомы и почему важно реагировать сразу

Новости Мира 0 447

Врач Ирина Волгина назвала основные симптомы солнечного удара: пульсирующую головную боль, тошноту, слабость, жар и усиленное потоотделение. Она подчеркнула, что лёгкие признаки могут быстро перерасти в опасные осложнения — спутанность сознания, судороги и потерю ориентации. При первых симптомах важно немедленно охладить тело, укрыться в тени и восполнить водный баланс, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  "Лента.ру".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Летом особенно опасно находиться на открытом солнце в период с 11:00 до 16:00 — именно в это время риск солнечного удара значительно возрастает. В зоне повышенного риска — дети, пожилые люди, обладатели светлой кожи и те, кто не носит головной убор или недостаточно пьёт воды в жару.

Первые признаки

По словам врача Ирины Волгиной, солнечный удар часто сопровождается следующими симптомами:

  • пульсирующая головная боль;

  • головокружение;

  • тошнота, возможна рвота;

  • общее чувство слабости и жара;

  • повышение температуры тела до 39–40 °C;

  • обильное потоотделение, учащённое дыхание и сердцебиение;

  • ощущение звона или шума в ушах, давление в голове.

Как развивается состояние

Если не предпринять своевременные меры, состояние может резко ухудшиться. Возникают признаки поражения центральной нервной системы: заторможенность, дезориентация, спутанность сознания, судороги, в тяжёлых случаях — потеря сознания и угроза жизни. При этом нарушается работа сердца, почек и мозга.

Что делать при первых симптомах

При первых признаках солнечного удара необходимо:

  1. Немедленно перейти в тенистое или прохладное помещение.

  2. Снять головной убор, лечь или сесть, приподняв ноги выше уровня головы.

  3. Приложить прохладные компрессы к голове, шее, подмышкам и груди.

  4. Пить прохладную, но не ледяную воду маленькими глотками.

  5. Если пострадавший теряет сознание — уложить его на бок, контролировать дыхание и пульс и срочно вызвать скорую помощь.

Почему важно не затягивать

При тяжёлых формах солнечного удара температура тела может превышать 40 °C. Это чревато повреждением головного мозга и внутренних органов. При отсутствии помощи возможны тяжёлые осложнения, вплоть до летального исхода.

Рекомендации для профилактики

  • Избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00.

  • Носите светлую, свободную одежду и головной убор.

  • Пейте не менее 1,5–2 литров воды в день.

  • Отдыхайте в тени и проветриваемых помещениях.

  • Избегайте физических нагрузок в жару, особенно на открытом воздухе.

  • Не употребляйте алкоголь и крепкий кофе — они способствуют обезвоживанию.

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