В WhatsApp появилась новая полезная кнопка

В мессенджере WhatsApp для Android появилась экспериментальная функция под названием Quick Recap («Быстрый пересказ»), с помощью которой пользователи смогут быстро ознакомиться с содержанием пропущенных сообщений. Об этом сообщает специализированный портал WABetaInfo (WBI), отслеживающий нововведения в бета-версиях WhatsApp, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Roman Moebius/www.imago-images.de/Global Look Press

Быстрый доступ к сути диалога

Функция «Быстрый пересказ» работает с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Она позволяет выбрать до пяти чатов и получить по каждому краткое резюме сообщений, которые пользователь еще не прочитал. Это избавляет от необходимости вручную прокручивать длинные диалоги в поисках сути.

Новая кнопка размещена прямо на вкладке «Чаты», что делает функцию максимально доступной и удобной в использовании.

Исключительно по желанию пользователя

Quick Recap не будет активирована автоматически — ее нужно будет включить вручную в настройках приложения. Такая опциональность гарантирует, что новая функция не навязывается пользователю и используется только по желанию.

Конфиденциальность в приоритете

Разработчики подчеркивают, что особое внимание уделено защите личных данных. Обработка содержимого чатов будет производиться с использованием технологии Private Processing, которая исключает доступ к переписке со стороны как WhatsApp, так и материнской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Все данные обрабатываются локально, в изолированной среде и в зашифрованном виде. Это гарантирует безопасность как самих сообщений, так и создаваемых сводок.

Исключения и ограничения

Нововведение не будет работать в чатах, для которых включена функция Advanced Chat Privacy — расширенные настройки конфиденциальности. Таким образом, даже при активации Quick Recap определенные переписки останутся недоступными для анализа.

Когда ждать официального релиза

Пока что Quick Recap доступна только участникам программы тестирования — в бета-версии WhatsApp под номером 2.25.21.12. Когда именно функция появится в стабильной версии мессенджера, не сообщается, но ожидается, что она станет частью одного из ближайших обновлений.