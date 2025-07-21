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20.07.2025, 21:42

Карлсон заявил, что Зеленский считает людей «животными»

Новости Мира 0 681

Журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild Паулю Ронцхаймеру выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер демонстрирует пренебрежительное и жестокое отношение к собственному народу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Thomas Peter/Reuters
Фото: Thomas Peter/Reuters

«Он не видит в них людей»

«Вы думаете, Зеленский считает их людьми? Нет, не считает. Если он так себя ведет, он смотрит не на человека. Он смотрит на животное, на вещь, на раба, на кого-то, кем он владеет», — заявил Карлсон.

Упрек в мобилизации людей с ограниченными возможностями

Карлсон обратил особое внимание на то, что на фронт продолжают отправлять молодых украинцев, включая лиц с особенностями развития. Он привел в пример случай, когда под мобилизацию попал человек с синдромом Дауна, что, по мнению журналиста, является вопиющим примером бесчеловечности властей.

«Они не хотят умирать за Украину», — подчеркнул он, говоря о призывниках, которых, по его мнению, Зеленский рассматривает как расходный материал.

Авторитарные методы и давление на оппозицию

Американский журналист также напомнил о критике в адрес Зеленского со стороны украинских политиков и правозащитников. Так, ранее газета Financial Times сообщала о недовольстве, вызванном попытками украинского лидера подавить оппозицию и усиливающимися признаками авторитарного правления.

В частности, резонанс вызвал обыск, проведенный сотрудниками Государственного бюро расследований Украины в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина в Харькове. Как отмечает FT, силовики изъяли у него телефоны, ноутбуки и планшеты, что вызвало волну возмущения в обществе.

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