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21.07.2025, 06:57

Почему мозг называют самым жирным органом и как его поддерживать

Новости Мира 0 442

Головной мозг человека — это не только центр управления телом, но и самый «жирный» орган. Около 60% его массы в сухом остатке составляют жиры, и этот факт имеет ключевое значение для его здоровья. О том, как питание и водный режим влияют на мозг, рассказала диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Жиры — основа структуры и работы мозга

Липиды (разновидность жиров) играют фундаментальную роль в формировании и функционировании нейронов. Они:

  • входят в состав клеточных мембран;

  • обеспечивают нейронные связи;

  • участвуют в метаболических процессах;

  • служат источником энергии.

Особенно важны жиры в детском возрасте, когда мозг активно развивается. Их дефицит может негативно сказаться на поведении, активности ребенка и даже стать маркером возможных неврологических нарушений.

Где именно в мозге хранятся жиры

Жировые соединения сконцентрированы в двух основных структурах мозга:

  • Белое вещество содержит фосфолипиды и насыщенные жирные кислоты, ответственные за передачу нервных импульсов.

  • Серое вещество богато полиненасыщенными жирными кислотами, участвующими в обработке сигналов.

Что происходит с мозгом при дефиците жиров

С возрастом содержание липидов в мозге сокращается, особенно в белом веществе. Это сопровождается:

  • снижением скорости передачи сигналов между нейронами;

  • уменьшением когнитивных способностей — памяти, внимания, мышления;

  • повышением уровня холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек;

  • рисками развития заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, шизофрения, атеросклероз и хроническая ишемия мозга.

При истощении липидного пула мозг буквально «тормозит»: человек хуже воспринимает информацию, у него могут возникать выраженные когнитивные расстройства, вплоть до необходимости стационарного лечения.

Что есть, чтобы мозг работал лучше

Для поддержания здоровья мозга особенно важны продукты, богатые:

  • Полезными жирами и омега-3: жирная рыба (лосось, тунец, сельдь), орехи (грецкие, миндаль), семена (льняные, чиа);

  • Антиоксидантами: ягоды (черника, клубника), фрукты (апельсины, яблоки), овощи (брокколи, шпинат, листовая зелень);

  • Витамином Е, защищающим клетки мозга — его много в авокадо;

  • Холином и витаминами группы B, необходимыми для памяти и концентрации — особенно много их в яйцах;

  • Медленными углеводами, снабжающими мозг энергией.

Вода — не менее важна, чем питание

Наряду с правильным рационом, критически важно соблюдать водный режим. По словам эксперта, взрослым нужно употреблять:

  • 30 мл воды на каждый килограмм веса;

  • до 40 мл/кг летом или в жарком климате.

Для детей норма еще выше — не менее 50 мл/кг.

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