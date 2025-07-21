Почему мозг называют самым жирным органом и как его поддерживать

Головной мозг человека — это не только центр управления телом, но и самый «жирный» орган. Около 60% его массы в сухом остатке составляют жиры, и этот факт имеет ключевое значение для его здоровья. О том, как питание и водный режим влияют на мозг, рассказала диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
Липиды (разновидность жиров) играют фундаментальную роль в формировании и функционировании нейронов. Они:
входят в состав клеточных мембран;
обеспечивают нейронные связи;
участвуют в метаболических процессах;
служат источником энергии.
Особенно важны жиры в детском возрасте, когда мозг активно развивается. Их дефицит может негативно сказаться на поведении, активности ребенка и даже стать маркером возможных неврологических нарушений.
Жировые соединения сконцентрированы в двух основных структурах мозга:
Белое вещество содержит фосфолипиды и насыщенные жирные кислоты, ответственные за передачу нервных импульсов.
Серое вещество богато полиненасыщенными жирными кислотами, участвующими в обработке сигналов.
С возрастом содержание липидов в мозге сокращается, особенно в белом веществе. Это сопровождается:
снижением скорости передачи сигналов между нейронами;
уменьшением когнитивных способностей — памяти, внимания, мышления;
повышением уровня холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек;
рисками развития заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, шизофрения, атеросклероз и хроническая ишемия мозга.
При истощении липидного пула мозг буквально «тормозит»: человек хуже воспринимает информацию, у него могут возникать выраженные когнитивные расстройства, вплоть до необходимости стационарного лечения.
Для поддержания здоровья мозга особенно важны продукты, богатые:
Полезными жирами и омега-3: жирная рыба (лосось, тунец, сельдь), орехи (грецкие, миндаль), семена (льняные, чиа);
Антиоксидантами: ягоды (черника, клубника), фрукты (апельсины, яблоки), овощи (брокколи, шпинат, листовая зелень);
Витамином Е, защищающим клетки мозга — его много в авокадо;
Холином и витаминами группы B, необходимыми для памяти и концентрации — особенно много их в яйцах;
Медленными углеводами, снабжающими мозг энергией.
Наряду с правильным рационом, критически важно соблюдать водный режим. По словам эксперта, взрослым нужно употреблять:
30 мл воды на каждый килограмм веса;
до 40 мл/кг летом или в жарком климате.
Для детей норма еще выше — не менее 50 мл/кг.
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